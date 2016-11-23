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۳ آذر ۱۳۹۵، ۱۰:۱۵

با تصویب نمایندگان صورت گرفت؛

موافقت مجلس با تحقیق و تفحص از روند مبارزه با قاچاق کالا

موافقت مجلس با تحقیق و تفحص از روند مبارزه با قاچاق کالا

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تقاضای جمعی از نمایندگان درباره تحقیق و تفحص از روند مبارزه با قاچاق کالا را تصویب کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر رد تقاضای جمعی از نمایندگان مبنی بر تحقیق و تفحص از بررسی روند مبارزه با قاچاق کالا و بررسی سیاست‌های دولت در مقابله با قاچاق و علت ناکارآمدی آن، در دستور کار قرار گرفت.

پیش از این تعدادی از نمایندگان تقاضای تحقیق و تفحص از روند مبارزه با قاچاق کالا را در تاریخ ۲۹ تیرماه امسال و حشمت‌الله فلاحت‌پیشه نماینده اسلام‌آباد غرب نیز تقاضای تحقیق و تفحص از سیاست‌های دولت در مقابله با قاچاق و علت ناکارآمدی آن را در همان تاریخ به کمیسیون اقتصادی ارائه کرده بودند که پس از حضور نماینده دولت و بررسی این تقاضا در کمیسیون، کمیسیون اقتصادی این دو تقاضا را رد کرده و تعیین تکلیف آن را به صحن علنی مجلس ارجاع داده بود.

در نهایت امروز این دو تقاضا به صورت یکجا مورد بررسی قرار گرفت و پس از سخنان متقاضیان و مخالفان و موافقان، نمایندگان با ۱۵۰ رأی موافق، ۲۲ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر در صحن، با تقاضای تحقیق و تفحص از روند مبارزه با قاچاق کالا و بررسی سیاست‌های دولت در مقابله با قاچاق و علت ناکارآمدی این سیاست‌ها، موافقت کردند.

به این ترتیب پس از تشکیل هیأت تحقیق و تفحص و صدور ابلاغ آنها از سوی رئیس مجلس، تحقیق و تفحص مجلس از روند مبارزه با قاچاق کالا طی شش ماه انجام می‌شود.

کد مطلب 3831820

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