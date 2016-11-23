  1. اقتصاد
  2. اقتصاد ایران
۳ آذر ۱۳۹۵، ۱۲:۲۵

بر اساس گزارش‌های رسمی؛

قیمت ۶ گروه کالای اساسی باز هم بالا رفت/سبزی سردمدار گرانی

قیمت ۶ گروه کالای اساسی باز هم بالا رفت/سبزی سردمدار گرانی

گزارش رسمی بانک مرکزی حکایت از آن دارد که قیمت شش گروه کالایی لبنیات، تخم‌مرغ، حبوبات، سبزی‌های تازه، گوشت قرمز، گوشت مرغ و چای نسبت به هفته گذشته افزایش داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، جدیدترین گزارش بانک مرکزی حکایت از آن دارد که در هفته منتهی به ۲۸ آبان ماه سال جاری، قیمت لبنیات ۲.۵ درصد، تخم‌مرغ ۲.۶ درصد، حبوبات ۱.۶ درصد، سبزی‌های تازه ۳.۴ درصد، گوشت قرمز ۰.۱ درصد، گوشت مرغ ۲.۳ درصد و چای ۰.۲ درصد افزایش داشته؛ ضمن اینکه برنج با کاهش ۰.۱ درصد، میوه‌های تازه ۱.۵ درصد و قند و شکر ۰.۵ درصد مواجه بوده است.

لبنیات و تخم‌مرغ

در هفته مورد گزارش در گروه لبنیات بهای ماست پاستوریزه معادل ۸.۱ درصد افزایش یافت و قیمت سایر اقلام این گروه بدون تغییر بود. بهای تخم‌مرغ معادل ۲.۶ درصد افزایش داشت و شانه‌ای ۸۵۰۰ تا ده هزار تومان به فروش می رفت.

برنج و حبوب

در این هفته در گروه برنج، قیمت برنج وارداتی غیرتایلندی معادل ۱.۸ درصد و برنج داخله درجه دو معادل ۰.۲ درصد کاهش ولی بهای برنج داخله درجه یک ۰.۲ درصد افزایش یافت. در گروه حبوب قیمت لوبیا چیتی معادل ۰.۸ درصد، لوبیا چشم بلبلی ۰.۲ درصد و لوبیا قرمز ۱ درصد کاهش ولی بهای سایر اقلام این گروه بین ۰.۷ درصد تا ۴.۴ درصد افزایش داشت.

میوه‌ها و سبزی‌های تازه

در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری هندوانه عرضه نمی‌شد. سایر اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه‌فروشی‌ها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره‌بار عرضه می‌گردید. میوه‌فروشی‌های سطح شهر اقلام میوه و سبزی تازه را عرضه می‌نمودند که در گروه میوه‌های تازه قیمت سیب قرمز معادل ۳.۵ درصد، سیب زرد ۱.۶ درصد، پرتقال درجه یک ۲.۱ درصد و هندوانه ۱.۸ درصد افزایش ولی بهای سایر اقلام این گروه بین ۱.۳ درصد تا ۸.۸ درصد کاهش یافت.

در گروه سبزی‌های تازه قیمت سبزی‌های برگی ثابت بود، بهای خیار معادل ۰.۴ درصد، سیب‌زمینی ۲.۴ درصد و پیاز ۵.۶ درصد کاهش ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین ۱.۸ درصد تا ۲۱ درصد افزایش داشت.

گوشت قرمز و گوشت مرغ

در هفته مورد گزارش بهای گوشت گوسفند بدون تغییر بود، قیمت گوشت تازه گاو و گوساله معادل ۰.۳ درصد و بهای گوشت مرغ ۲.۳ درصد افزایش یافت.

قند، شکر، چای و روغن نباتی

در این هفته قیمت قند معادل ۰.۳ درصد و شکر ۰.۸ درصد کاهش ولی بهای چای خارجی ۰.۲ درصد افزایش داشت. قیمت انواع روغن نباتی اما ثابت بود.

کد مطلب 3831951

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • شهروند IR ۱۸:۵۶ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۳
      0 0
      پاسخ
      پس این تورم که پایین آمده چی. همه چی که بالا رفت فقط اما آمارهای دروغ به مردم میگن

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها