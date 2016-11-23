قیمت ۶ گروه کالای اساسی باز هم بالا رفت/سبزی سردمدار گرانی

به گزارش خبرنگار مهر، جدیدترین گزارش بانک مرکزی حکایت از آن دارد که در هفته منتهی به ۲۸ آبان ماه سال جاری، قیمت لبنیات ۲.۵ درصد، تخم‌مرغ ۲.۶ درصد، حبوبات ۱.۶ درصد، سبزی‌های تازه ۳.۴ درصد، گوشت قرمز ۰.۱ درصد، گوشت مرغ ۲.۳ درصد و چای ۰.۲ درصد افزایش داشته؛ ضمن اینکه برنج با کاهش ۰.۱ درصد، میوه‌های تازه ۱.۵ درصد و قند و شکر ۰.۵ درصد مواجه بوده است.

لبنیات و تخم‌مرغ

در هفته مورد گزارش در گروه لبنیات بهای ماست پاستوریزه معادل ۸.۱ درصد افزایش یافت و قیمت سایر اقلام این گروه بدون تغییر بود. بهای تخم‌مرغ معادل ۲.۶ درصد افزایش داشت و شانه‌ای ۸۵۰۰ تا ده هزار تومان به فروش می رفت.

برنج و حبوب

در این هفته در گروه برنج، قیمت برنج وارداتی غیرتایلندی معادل ۱.۸ درصد و برنج داخله درجه دو معادل ۰.۲ درصد کاهش ولی بهای برنج داخله درجه یک ۰.۲ درصد افزایش یافت. در گروه حبوب قیمت لوبیا چیتی معادل ۰.۸ درصد، لوبیا چشم بلبلی ۰.۲ درصد و لوبیا قرمز ۱ درصد کاهش ولی بهای سایر اقلام این گروه بین ۰.۷ درصد تا ۴.۴ درصد افزایش داشت.

میوه‌ها و سبزی‌های تازه

در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری هندوانه عرضه نمی‌شد. سایر اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه‌فروشی‌ها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره‌بار عرضه می‌گردید. میوه‌فروشی‌های سطح شهر اقلام میوه و سبزی تازه را عرضه می‌نمودند که در گروه میوه‌های تازه قیمت سیب قرمز معادل ۳.۵ درصد، سیب زرد ۱.۶ درصد، پرتقال درجه یک ۲.۱ درصد و هندوانه ۱.۸ درصد افزایش ولی بهای سایر اقلام این گروه بین ۱.۳ درصد تا ۸.۸ درصد کاهش یافت.

در گروه سبزی‌های تازه قیمت سبزی‌های برگی ثابت بود، بهای خیار معادل ۰.۴ درصد، سیب‌زمینی ۲.۴ درصد و پیاز ۵.۶ درصد کاهش ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین ۱.۸ درصد تا ۲۱ درصد افزایش داشت.

گوشت قرمز و گوشت مرغ

در هفته مورد گزارش بهای گوشت گوسفند بدون تغییر بود، قیمت گوشت تازه گاو و گوساله معادل ۰.۳ درصد و بهای گوشت مرغ ۲.۳ درصد افزایش یافت.

قند، شکر، چای و روغن نباتی

در این هفته قیمت قند معادل ۰.۳ درصد و شکر ۰.۸ درصد کاهش ولی بهای چای خارجی ۰.۲ درصد افزایش داشت. قیمت انواع روغن نباتی اما ثابت بود.