لزوم نظارت جدی بر قیمت مایحتاج اساسی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین جابر عزیزی در خطبه‌های این هفته نماز عبادی_سیاسی جمعه، با اشاره به افزایش سرسام آور قیمت کالاهای اساسی اظهار کرد: ما قبول داریم دولت مردمی و انقلابی آیت الله رئیسی در حالی دولت را تحویل گرفت که دولت در وضعیت بدی از لحاظ اقتصادی قرار داشت اما انتظار ما از دولت سیزدهم، نظارت جدی بر قیمت کالاها و مایحتاج اساسی مردم است تا شاهد کاهش چشمگیر قیمت‌ها باشیم و سفره مردم شاهد رونق رزق و روزی باشد.

وی با تبریک سالروز تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: این مجموعه مقدس با ابتکار حضرت امام راحل (ره) در راستای صیانت از انقلاب، نظام و آرمان و ارزش‌های آن تشکیل گردید که به حمدلله تا به امروز این مجموعه انقلابی و ولایی بیشتر از حد انتظار در عرصه‌های مختلف اقتدار خود را به نمایش گذاشته است.

خطیب جمعه بیله سوار با بیان اینکه مردم بزرگترین سرمایه این نظام اسلامی هستند و باید اعتماد آنان با برنامه ریزی های صحیح مسئولان جلب شود، گفت: دولت در راستا کاهش قیمت‌ها و نظارت بر وضع موجود می‌تواند از ظرفیت نظارتی و اطلاعاتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نهایت استفاده را ببرد.

عزیزی بیان کرد: امروزه بزرگترین افتخار ما همین مجموعه عظیم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است و خدا را شاکریم رویش انقلاب، نتیجه اش همین سپاه است که در دامان خود افرادی همچون سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی را تربیت کرده و تقدیم این نظام و اسلام کرده است و ما همگی دست بوس فداکاری‌ها و رشادت‌های مجموعه عظیم و ارزشی سپاه هستیم.

وی افزود: آمریکا و نظام سلطه از اولین روز تشکیل این نهاد مقدس ترس به اندام شأن لرزه انداخت و طوری که امروز در کل عالم، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خاری بر چشمان دشمنان و نظام سلطه است.

امام جمعه بیله سوار در ادامه ضمن دعوت همگان به رعایت تقوای الهی، تقوا را مهم‌ترین برنامه راهبردی دین مبین اسلام برای هدایت مؤمنین خواند و افزود: افراد متقی کسانی اند که دارای برخی فضائل معنوی هستند و این فضائل آنان را با دیگران متمایز می‌کند.

عزیزی ادامه داد: ما در خطبه‌های نماز جمعه مکرراً طرح صیانت از انقلاب را مطرح کردیم اما ترتیب اثر داده نشد. مجدداً این طرح را از همین تریبون مطرح می‌کنم چرا که اگر شورای صیانت از انقلاب تشکیل می‌شد جلوی خیلی از تخلف‌ها، مفاسد، رانت‌ها و … گرفته می‌شد. استمرار انقلاب و نظام در گرو ایجاد شورای صیانت از انقلاب است که اگر این وظیفه هم به سپاه پاسداران موکول گردد جلوی خیلی از مفاسد که امروز جمهوری اسلامی با آن دست و پنجه نرم می‌کند، گرفته خواهد شد.

وی در ادامه از اهالی و خیرین منطقه بویژه ریاست محترم دادگستری شهرستان بیله سوار و ستاد دیه استان به جهت برپایی مراسم گلریزان و جمع آوری کمک‌های مردمی تقدیر و تشکر کرد و گفت: باید یک نهادی باشد تا مسئولی که در دولت اسلامی پستی تصاحب می‌کند، از آن بترسد، تا بهترین عملکرد و کارایی را در جهت خدمت به خلق الله انجام دهد.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان بیله سوار در ادامه ضمن تسلیت فرارسیدن ایام شهادت جان سوز و جان گذار مولی الموحدین حضرت علی (ع)، از مسئولان دست اندر کار و بویژه هیأت امنای مساجد شهرستان به جهت برپایی مراسم باشکوه شب‌های قدر تقدیر و تشکر نموده از مردم و اهالی خواست با شرکت در مراسم لیالی قدر، نهایت استفاده معنوی را در این ماه مبارک رمضان داشته باشند.