ایرانیها روزی ۱۰۰میلیون بار در گوگل جستجو می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا یاری با اشاره به اهمیت موتورهای جستجو در دنیا اظهار داشت: موتورهای جستجو در میان وبگاهها در کشورهای مختلف، رتبه شماره یک را از نظر تعداد بازدید کننده دارند. در همین حال شرکتهای ارائه کننده موتور جستجو، بزرگترین شرکتهای حوزه فناوری اطلاعات بوده و رتبه اول درآمد در بین وبگاههای اینترنتی را در کشورهای مختلف به خود اختصاص داده اند. اکثر کاربران اینترنت نیز از موتورهای جستجو برای دسترسی به وب استفاده می کنند.

رئیس پژوهشکده فناوری اطلاعات مرکز تحقیقات مخابرات ایران، تعداد جستجوها از ایران در گوگل را براساس آمار روزانه، یکصد میلیون جستجو عنوان کرد و افزود: موتور جستجوی جهانی گوگل رتبه اول بازدید در ایران را دارد. البته سه موتور جستجوی جهانی دیگر نیز دارای رتبه بازدید زیر ۲۰ در ایران هستند.

مدیر پروژه جویشگر بومی، عوامل موثر در وضعیت فعلی این طرح را شامل ۳ موضوع فقدان تجمیع ‏کنندگان قوی در سطح کشور، عدم تمرکز جویشگرهای ایرانی بر دریافت اطلاعات از تجمیع کنندگان داده در سطح کشور و ضرورت ایجاد مدل تعاملی مناسب مابین تجمیع کنندگان داده با جویشگرها برشمرد و گفت: حجم، کیفیت و مهم‏تر از همه به روز بودن اطلاعات در تجمیع‏ کنندگان داده ایرانی در مقیاس مناسبی قرار ندارد.

وی با بیان اینکه تمرکز فعلی در طرح جویشگر بومی بر افزایش دقت و پوشش جستجو است، ادامه داد: تجمیع کنندگان اطلاعات نسبتا مناسب به دلیل عدم وجود مدل تعاملی مناسب، تمایلی به ارائه اطلاعات خود به جویشگرهای بومی ندارند.

یاری دستیابی به زیست بوم اطلاعاتی مناسب جویشگر بومی را نیازمند حمایت و تقویت تجمیع‏ کنندگان داده بومی در حوزه ‏های پرمخاطب، استفاده از اطلاعات تجمیع کنندگان داده، شکل‏ گیری مدل‏های تعامل تجمیع کنندگان داده و جویشگرهای بومی و تعامل با کنسرسیوم های محتوای بومی دانست.

رئیس پژوهشکده فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات با اشاره به اهداف راهبردی طرح جویشگر بومی گفت: امنیت جویشگر و صیانت حریم خصوصی به منظور حفظ منافع ملی در فضای مجازی، توسعه محتوای بومی و اشاعه فرهنگ ارزش مدار در فضای مجازی، توسعه دانش و فناوری جویشگر بومی، توسعه زیرساخت های تولید و ارائه خدمات جویش و توسعه خدمات متنوع مطابق با نیاز مشتریان از جمله اهداف راهبردی این طرح است.

وی دستیابی به فضای رقابتی مناسب و تحقق استقلال مالی در جویشگرهای بومی و ارتقای جایگاه ملی و بین المللی کشور در حوزه فضای مجازی را از دیگر اهداف راهبردی این طرح برشمرد و افزود: با اجرای طرح می توان به توسعه دستاوردهایی چون توسعه زیرساخت های پردازشی و محتوای زبان فارسی، توسعه سکوهای خدمات پایه موتور جستجو و خدمات مرتبط، توسعه خدمات ارزش افزوده موتور جستجو و خدمات جانبی و رونق فضای کسب وکار موتور جستجو در کشور دست یافت.

مدیر پروژه جویشگر بومی با بیان اینکه جویشگر بومی باید به عنوان یکی از بازارهای خدمات بومی دانش آموزان مورد توجه قرارگیرد، ادامه داد: توسعه محتوای غنی برای کاربران ایرانی از اهمیت بالایی برخوردار است و با وجودی که محتوای داخلی رو به رشد است باید توجه بیشتری به تجمیع و ارائه آن داشت.