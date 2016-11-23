به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان، تصاویر کتابهای «ماهی سیاه کوچولو»، «تو را من چشم در راهم»، «شهر ماران»، «من و خارپشت و عروسکم»، «جمشید شاه»، «آرش کمانگیر»، «مازن»، «پسرک چشم آبی» و «قهرمان» از سوی امور بینالملل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به این نمایشگاه ارسال شده بود که آثار تصویرگری فرشید مثقالی، تنها برندهی ایرانی این مسابقه نیز در میان این آثار قرار گرفته است.
این درحالی است که پیشتر، آثار برندگان پنجاه سال جایزه هانس کریستین اندرسن در شهر تایپه کشور تایوان به نمایش گذاشته شد و با پایان برگزاری این نمایشگاه که از ۲۹ تیر تا ۳۰ شهریور ۱۳۹۵ برگزار شد و با توجه به استقبال گسترده از این نمایشگاه، مسوولان برگزار کننده تصمیم گرفتند که این نمایشگاه را در شهر کاوهسیانگ این کشور در آذر سال ۱۳۹۵ برگزار کنند.
همچنین با انتقال این آثار به کشور چین، این تور نمایشگاهی کار خود را در شهرهای شانگهای و پکن نیز ادامه خواهد داد.
بر اساس این گزارش، نمایشگاه تصویرگریهای فرشید مثقالی به مناسبت پنجاهمین سالگرد مسابقه بینالمللی هانس کریستین اندرسن در کشور تایوان برپا شده و منتخبی از آثار تصویرگرانی که در این سالها موفق به دریافت این جایزه شدهاند به نمایش گذاشته شد.
همچنین کاتالوگی از این آثار از سوی برگزارکنندگان این مسابقه تهیه شده است که در اختیار هنرمندان، ناشران کتابها و علاقهمندان به این آثار قرار گرفته است.
در مقدمه این کاتالوگ که به قلم Yuling Wang، مدیرعامل شرکت Blue Dragon Art آمده است که تمامی این ۲۵ تصویرگر برگزیده در سالهای گذشته اقدام به تاسیس موزه و برگزاری نمایشگاههای انفرادی کرده بودند ولی تا بهحال مجموع آثار آنان در یک نمایشگاه جمعآوری نشده است که با همت این موسسه این ایده عملی شد.
در عین حال، در سال ۱۹۷۴ نیز، فرشید مثقالی پنجمین برندهی تصویرگر این مسابقه بود که موفق به دریافت این جایزه جهانی شد.
این نمایشگاه سیار از سوی مرکز برگزاری جایزهی هانس کریستین اندرسن که به تایید دفتر بینالمللی کتاب برای نسل جوان (IBBY) رسیده است، برگزار میشود. هدف از این نمایشگاه آشنایی مردم جهان با اقدامهای IBBY که باعث رشد ادبیات بچههای جهان شده است خواهد بود و این مرکز قصد دارد با برگزاری این نمایشگاه به رشد و ترقی هنرمندان در عرصه بینالمللی کمک کند.
جایزه هانس کریستین اندرسن در سال ۱۹۵۶ به صورت دو سالانه و تنها در بخش نویسندگی شروع به کار کرد، پس از گذشت ۱۰ سال از برگزاری این مسابقه مسئولان برگزار کننده تصمیم گرفتند بخش تصویرگری را نیز به این مسابقه اضافه کنند.
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