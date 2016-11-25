۴ دستگاه آمبولانس شاهرود به محل حادثه قطار اعزام شد

سید عباس موسوی در گفتگو با خبرنگارمهر ضمن بیان اینکه با توجه به حادثه برخورد دو قطار مسافربری در هفت خوان سمنان، ابراز داشت: نیروهای امدادی از طریق کمک رسانی با بالگرد و امداد زمینی از لحظه شروع حادثع مشغول امداد رسانی هستند.

وی افزود: متاسفانه به دلیل آتش سوزی واگن های قطار تعدادی از هموطنان ما در این حادثه دچار آسیب جدی شدند و امداد رسانی تا این لحظه به صورت اکیپ های مجزای هوایی و زمینی ادامه دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود همچنین گفت: چهار نفر از آسیب دیدگان توسط اماد هوایی به بیمارستان کوثر سمنان و تعدادی نیز به بیمارستان ولایت دامغان منتقل شدند و در حال حاضر نیز انتقال سایر مجروحان به بیمارستان امام حسین(ع) نیز در شرف انجام است و نیروهای خدماتی پزشکی مستقر در بیمارستان آماده رسیدگی به مسافران هستند.

موسوی در ادامه تصریح کرد: تعدادی آمبولانس در ایستگاه راه آهن شمال شرق(۱) نیز مستقر هستند تا به محض انتقال مجروحان در کوتاه ترین فاصله به بیمارستان انتقال پیدا کنند.

وی افزود: نیروهای اورژانس و کادر درمانی در سرتاسر استان امروز آماده خدمت رسانی به هموطنان آسیب دیده هستند و با دریافت جزئیات بیشتر به مردم آگاهی رسانی را خواهیم داشت.