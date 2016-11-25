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۵ آذر ۱۳۹۵، ۱۲:۳۵

ممانعت مجدد آل‌خلیفه از برگزاری نماز جمعه در «الدراز» بحرین

ممانعت مجدد آل‌خلیفه از برگزاری نماز جمعه در «الدراز» بحرین

رژیم آل خلیفه در ادامه سیاست های سرکوبگرانه خود برای بیست و چهارمین هفته متوالی، از برگزاری نمازجمعه در منطقه «الدراز» محل سکونت آیت الله «عیسی قاسم» جلوگیری کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه اجتماعی المیدان، رژیم آل خلیفه در ادامه سیاست های سرکوبگرانه خود علیه شیعیان این کشور برای چندمین بار از برگزاری نمازجمعه در الدراز جلوگیری کرد.

در همین راستا، رژیم آل خلیفه برای بیست و چهارمین بار با ممانعت از ورود امام جمعه منطقه الدراز محل سکونت شیخ «عیسی قاسم» رهبر شیعیان این کشور به مصلی نمازجمعه از برگزاری این فریضه الهی جلوگیری کرد.

نظامیان رژیم آل خلیفه برای جلوگیری از برگزاری نمازجمعه در الدراز با استقرار خودروهای زرهی و نظامی در این منطقه از ورود مردم و نمازگزاران به محل اقامه نمازجمعه نیز ممانعت کردند.

گفتنی است، رژیم آل خلیفه حدود ۵ ماه پیش تابعیت شیخ عیسی قاسم را سلب کرد که موجب تحصن مردم و علما در برابر منزل ایشان برای دفاع از رهبرشان شد.

کد مطلب 3833490

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