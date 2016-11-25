به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، دو فیلمساز مسئول ساخت سه گانه های «ارباب حلقه ها» و «هابیت» یعنی پیتر جکسون و فرن والش با فیلم «موتورهای مرگبار» محصول کمپانی های یونیورسال و ام آر سی که با اقتباس از مجموعه رمان های علمی تخیلی محبوب نوشته فیلیپ ریو ساخته می شود به پرده بزرگ بازمی گردند.

به گفته یونیورسال، این فیلم روز چهاردهم دسامبر ۲۰۱۸ روی پرده خواهد رفت. با توجه به اینکه انتظار می رود دنباله «آواتار» ساخته جیمز کامرون محصول کمپانی فاکس هم روز بیست و یکم دسامبر همان سال اکران شود، می توان گفت این ماه بسیار جالب و رقابتی خواهد بود. نخستین فیلم «آواتار» در همان هفته در سال ۲۰۰۹ اکران شد.

داستان «موتورهای مرگبار» در آینده ای تیره اتفاق می افتد که شهرهای زمین روی چرخ های غول آسا در جهان سفر می کنند و برای به دست آوردن منابعی که رو به زوال هستند، با یکدیگر می جنگند. در این میان دو قهرمان سر برمی آورند و آینده بشر را تغییر می دهند.

جکسون و والش فیلمنامه این پروژه را با همکاری فیلیپا بوینز می نویسند که او هم با آنها در هر دو سه گانه «ارباب حلقه ها» و «هابیت» همکاری کرده و در این فیلم هم از تهیه کنندگان خواهد بود. زین وینر، آماندا واکر و دبورا فورته از دیگر تهیه کنندگان فیلم هستند و کن کامینز مسئولیت تهیه کنندگی آن را بر عهده دارد. یونیورسال این فیلم را در عرصه بین المللی توزیع می کند.

آن هفته از ماه دسامبر همیشه برای جکسون خوش یمن بوده و هر ۶ فیلم «هابیت» و «ارباب حلقه ها» در همان هفته که پیش از کریسمس است روی پرده رفته اند.