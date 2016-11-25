اسامی ۳۹مجروح حادثه قطار در سمنان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی سمنان، ۳۰ مصدوم از حادثه ریلی در محدوده راه آهن سمنان-دامغان در بیمارستان ولایت دامغان و ۹مصدوم دیگر در بیمارستان کوثر سمنان تحت درمان هستند که بر طبق این فهرست تا کنون خانم ها ملیکا حسینی، طیبه میصعه، کبری بهاری، زینب احمدی، شمسی وطن خواه، نیرنگ پران، فاطمه یغمائیان، فرشته احمدی و شیدا وطن خواه و همچنین آقایان، آیت الله عالیشاه، محمد بهلولی، علی اصغر اصغری، عطا علی پور، محمد جعفر یغمائیان، همت جورسی، علیرضا ناجی، احمد جورسی مجروح هستند.

در این اطلاعیه آمده است: احمد بهاری، عارف نجف پور، حسین علی پور، داوود بیرامی، سعید ستوده، داوود زمانی، غلام ارشدی، محمد خسه جهانی، اسدالله کاویان، عمادالدین حسینی، محمد رسوبی، سجاد عزیزی، سامان بشیری و اصغر پرویزی نیز در این حادثه مصدوم و در بیمارستان کوثر سمنان به سر می برند.

همچنین تا کنون اعلام شده است که احسان احمدی، حمزه صمدیان، علی داوری پناه، امیر دانشور، احمد الله وردی، عطار راحلی، شهرام پور عزیزی، بهزاد رهبری، رضا غفاری در بیمارستان کوثر سمنان بستری هستند.

غالب مصدومان این حادثه بر اثر سوختگی تحت مداوا هستند.

تعدادی دیگر از مصدومان این حادثه نیز به بیمارستان امام حسین (ع) شاهرود اعزام شده اند.

اطلاعات بیشتر دراین باره متعاقبا اعلام خواهد شد.