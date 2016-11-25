اجساد ۲۵ مسافر از واگن های سوخته خارج شد/۷۵ مصدوم در حادثه سمنان

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرحسین کولیوند که در محل حادثه حضور دارد، افزود: تاکنون تعداد ۷۵ مصدوم به مراکز درمانی سمنان و دامغان منتقل شده اند.

وی با اعلام اینکه ۶۶ نفر در مراکز درمانی دامغان و ۹ نفر در بیمارستان کوثر سمنان بستری هستند، گفت: ۱۱نفر از مصدومان به صورت سرپایی تحت درمان قرار گرفتند.

سرپرست مرکز اورژانس کشور در ادامه به آمار کشته شدگان حادثه اشاره کرد و افزود: تا کنون اجساد ٢٥ نفر از مسافرینی که جانشان را از دست دادند بعد از مهار آتش سوزی از واگن ها خارج شده و تلاش امداد گران برای خارج کردن مصدومین احتمالی و یا بقیه اجساد ادامه دارد.