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۵ آذر ۱۳۹۵، ۱۴:۱۴

سرپرست اورژانس کشور خبر داد؛

اجساد ۲۵ مسافر از واگن های سوخته خارج شد/۷۵ مصدوم در حادثه سمنان

اجساد ۲۵ مسافر از واگن های سوخته خارج شد/۷۵ مصدوم در حادثه سمنان

سرپرست مرکز اورژانس کشور، تعداد مصدومین حادثه برخورد ۲ قطار مسافربری را ۷۵ نفر اعلام کرد و گفت: تاکنون اجساد ۲۵ مسافر از قطار خارج شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرحسین کولیوند که در محل حادثه حضور دارد، افزود: تاکنون تعداد ۷۵ مصدوم به مراکز درمانی سمنان و دامغان منتقل شده اند.

وی با اعلام اینکه ۶۶ نفر در مراکز درمانی دامغان و ۹ نفر در بیمارستان کوثر سمنان بستری هستند، گفت: ۱۱نفر از مصدومان به صورت سرپایی تحت درمان قرار گرفتند.

سرپرست مرکز اورژانس کشور در ادامه به آمار کشته شدگان حادثه اشاره کرد و افزود: تا کنون اجساد ٢٥ نفر از مسافرینی که جانشان را از دست دادند بعد از مهار آتش سوزی از واگن ها خارج شده و تلاش امداد گران برای خارج کردن مصدومین احتمالی و یا بقیه اجساد ادامه دارد.

کد مطلب 3833594
حبیب احسنی پور

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