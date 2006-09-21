سلام مدرسه

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، امروز جلوي چندين مدرسه دخترانه و پسرانه پر از پدر و مادراني بود كه دست در دست كودكان خود آمده بودند تا آنها را به دستان معلم و ناظم و مدير مدرسه بسپارند.

شكوفه هاي كلاس اولي با گل و شيرني و لبخند وارد دبستان هاي سراسر كشور شدند. اشك ها و لبخندها در هم آميخت و گويي پدر و مادرها را به گذشته هاي دور و نزديك برد.

در ميان اين جمعيت سامان ، كودكي شاد با كيفش بازي مي كرد. مادرش مي گفت: هنوز به كيف انداختن عادت ندارد. درست مثل خودم كه روز اول مدرسه فكر مي كردم كيف و دفتر هم بخش ديگري از اسباب بازي هايم هستند!

در اين ميان بچه ها با هم آشنا مي شدند و دوست پيدا مي كردند. در هياهوي جاري مدرسه اي دخترانه ؛ دختركي گريان به دنبال دوستي مي گشت تا در خانه دومش جاي خالي مادرو پدر را برايش پر كند. اسمش هانيه بود و مقنعه زردش او را از ساير بچه ها جدا مي كرد. دخترك ديگري به نام شقايق آن طرف ترايستاده و انگار نگاه هانيه را مي خواند. سلامي ميان دو دانش آموز كلاس اولي رد و بدل و بچه ها با هم دوست شدند،كسي چه مي داند شايد دوستي اين دو كلاس اولي تا كلاس هاي بالاتر و مراحل بعدي زندگي شان هم ادامه پيدا كند مثل خيلي از دوستي هاي روز اول مدرسه من و تو!

جلوي تعدادي از مدارس براي ورود كودكان گوسفند قرباني كرده و بوي ناب اسفند در رنگ هاي سرخ و صورتي فرفره ها چرخ مي خورد.

فائزه دختر بچه ديگري بود كه با لباس هاي صورتي در كنار مادرش ايستاده و مي گفت از ذوق مدرسه آمدن از چند شب پيش خوابش نبرده و مدام خواب خانم معلم خود را مي ديده و وقتي با معلم خودآشنا شد گفت"خانم خيلي شبيه اوني بود كه من تو خواب مي ديدم".

طاق نصرت هاي جلوي چند مدرسه با زبان بي زباني به بچه ها خوش آمد مي گفتند،زنگ ها يكي يكي مي نواختند و بچه ها به صف مي شدند. گلايل ها و مريم ها درنزديكي شمشاد ها ي گوشه حياط تقسيم و زندگي در فضاي حياط مدرسه و كلاس هاي درس دوباره جوانه مي زد.

اينجا شهر بود و براي شكوفه ها جشن شادي گرفته بودند اما چند قدم آن طرف تر در حاشيه ها و در دورترين نقطه هاي ناممكن اين مرز و بوم كودكاني هم بودند كه براي شان جشني گرفته نشد افرادي كه آغاز سال تحصيلي شان هم در رنگ هاي خاكستري محروميت گره مي خورد....

به گفته مديركل دفتر پيش دبستاني و ابتدايي وزارت آموزش و پرورش ، شيفت صبح سال تحصيلي جديد از امروز و با ورود كلاس اولي ها به مدارس آغازشده و ورود آنان به تدريج ادامه خواهد داشت و سخت گيري هاي مربوط به حضور و غياب دانش آموزان امروز اعمال نمي شود.

ابوالقاسم جامه بزرگ به خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، در مورد كلاس بندي ها گفت: ترتيب حروف الفبا و ثبت نام و... مبناي تعيين اين كلاس ها است و مديران مدارس مي توانند با تشخيص خود جابجايي دانش آموزان را از كلاسي به كلاس ديگر انجام دهند اما بهتر است والدين براي رعايت نظم بيشتر از اصرار ورزيدن به جابجايي ها خودداري كنند.

وي كه روز گذشته در مدرسه اي واقع در چهار محال و بختياري كه در سال تحصيلي گذشته دچار حادثه آتش سوزي و مرگ چند معلم و دانش آموز شده بود حضور داشت ، نسبت به جلوگيري از تكرار حوادث تلخ در مدارس سراسر كشور ابراز اميدواري كرد.

به گزارش خبرنگار مهر ، خداحافظي تعداد زيادي از كلاس اولي ها از اسباب بازي ها و سلام آنان به درس و مشق و آموختن زندگي با ذكرهاي صادقانه مادران و عبور از زير قرآن آغاز شد.