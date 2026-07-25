یاسر الحوری: دیپلماسی کارساز نیست؛ حقوق مان را با زور می گیریم

به گزارش خبرگزاری مهر، یاسر الحوری، دبیر پیشین شورای عالی سیاسی یمن به المیادین اعلام کرد: ما حقوق به تاراج رفته یمن را به زور از عربستان خواهیم گرفت.

وی افزود: قدرت نظامی صنعا امروز نماینده همه یمن است و عربستان قوی‌تر از آمریکا نخواهد بود که شکستش دادیم.

الحوری بیان کرد: به دلیل تجاوزات عربستان به یمن، تمام منابع جهانی انرژی در معرض خطر قرار دارند.

این مقام انصارالله یمن افزود: دیپلماسی حتی نتوانست در زمینه تبادل اسرا هم کارساز باشد. یمن امروز می‌گوید این محاصره‌ای را که به دلیل حمایت ما از غزه یا هر چیز دیگری اعمال شده است، تحمل نخواهد کرد.