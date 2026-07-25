تپش قلب ایران در مسیر کربلا؛ ترددها در مرز مهران از ۶۰۰ هزار نفر گذشت

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: با نزدیک شدن به روزهای اوج پیاده‌روی اربعین، پایانه مرزی مهران با ثبت بیش از ۶۰۰ هزار تردد از ابتدای ماه صفر، بار دیگر جایگاه خود را به عنوان اصلی‌ترین کانون تردد زائران تثبیت کرده است.

در حالی که تنها در شبانه‌روز گذشته بیش از ۱۲۷ هزار نفر از این مرز عبور کرده‌اند، گزارش‌ها از تکمیل ۳۰ درصدی ظرفیت پارکینگ اربعین و کاهش زمان بررسی مدارک به کمتر از ۴ ثانیه حکایت دارد؛ موضوعی که نشان‌دهنده تلفیق مدیریت هوشمند پلیس با میزبانی جهادی مردم و عشایر ایلام در استقبال از زوار اباعبدالله (ع) است.

با وجود این حجم انبوه، هنوز ۷۰ درصد ظرفیت پارکینگ‌ها آماده پذیرش زائران است.

افزایش روزانه آمار زائران در مرز مهران

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ثبت بیش از ۱۲۷ هزار تردد در نهمین روز از ماه صفر در پایانه مرزی مهران، اظهار داشت: این تعداد تردد، نشان از استقبال گسترده زائران از اقصی نقاط ایران برای عزیمت به عتبات عالیات از این گذرگاه دارد و آمار هر روز نسبت به روز گذشته افزایش پیدا می‌کند.

حیدر دشتی‌پور با بیان اینکه از ساعت ۲۴ شب گذشته تاکنون، بیش از ۸۸ هزار تردد در مرز مهران ثبت شده است، افزود: از این تعداد، ۷۷ هزار نفر مربوط به خروج زائران از کشور بوده و همچنین شاهد بازگشت گروه قابل‌توجهی از زائران به کشور هستیم که نشان از مدیریت سفر توسط زائران برای جلوگیری از ازدحام در روزهای اوج دارد.

مدیرکل راهداری استان ایلام با اشاره به اینکه لحظه‌به‌لحظه بر تعداد زائران در داخل پایانه مرزی افزوده می‌شود، تصریح کرد: همکارانمان به صورت تمام وقت در پایانه مرزی مستقر هستند و با تمام توان، آماده خدمت‌رسانی به زائران اباعبدالله الحسین (ع) می‌باشند.

هوشمندسازی مرز مهران، زمان بررسی مدارک زائران را به ۴ ثانیه کاهش داد

فرمانده انتظامی استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اجرای طرح‌های ویژه روان‌سازی تردد در مسیرهای دسترسی به مرز مهران، اظهار داشت: با راه‌اندازی سامانه هوشمند «سجاد» و اجرای طرح‌های میدانی، ضمن پیشگیری از گره‌های ترافیکی، زندگی و فعالیت‌های روزمره شهروندان مهرانی نیز با اختلال مواجه نخواهد شد.

سردار جمال سلمانی با بیان اینکه سامانه «سجاد» زمان بارگذاری و بررسی مدارک زائران را به ۳ تا ۴ ثانیه کاهش داده است، افزود: این سامانه با اشتراک‌گذاری داده‌های زائران با کشور عراق، شتاب چشمگیری به فرآیند خروج زائران بخشیده که این اقدام، گامی مؤثر در جهت تسهیل تردد و کاهش زمان انتظار زائران در مرز به شمار می‌رود.

فرمانده انتظامی استان ایلام با اشاره به اینکه کارهای هوشمندانه و اشراف کامل مجموعه آگاهی در مرکز و استان، سبب شده است تا از بروز پدیده‌هایی مانند سرقت به خوبی پیشگیری شود، تصریح کرد: با برنامه‌ریزی دقیق، امنیت کامل در مسیرهای تردد زائران برقرار است و زائران می‌توانند با خیالی آسوده، سفر خود را به سمت عتبات عالیات ادامه دهند.

سردار سلمانی با اشاره به آغاز پایش مسیرها از شب پنج‌شنبه، خاطرنشان کرد: طرح کنترل و کاهش رفت‌وآمد به سوی شهر مهران از همان شب اجرایی شده است و با همکاری همه دستگاه‌های انتظامی و امنیتی، تلاش می‌شود تا تردد زائران با نظم و امنیت کامل انجام شود؛ امیدواریم با هوشمندسازی مرز و هماهنگی دستگاه‌ها، شاهد ترددی روان و ایمن برای زائران اباعبدالله الحسین (ع) باشیم.

استقرار تیم‌های ویژه بازرسی استاندارد در جایگاه‌های سوخت ایلام

مدیرکل استاندارد استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز موج سفرهای اربعین حسینی و افزایش تردد زائران از مرز مهران، اظهار داشت: تیم‌های ویژه بازرسی این اداره کل، برای نظارت دقیق بر جایگاه‌های عرضه سوخت در سطح استان و به ویژه در مسیرهای منتهی به مرز مهران، مستقر شده‌اند.

یادگار محمدی با بیان اینکه این عملیات نظارتی با هدف اطمینان از صحت عملکرد تجهیزات توزیع سوخت و ارائه خدمات با کیفیت به زائران و مسافران برنامه‌ریزی شده است، افزود: بازرسان اداره کل استاندارد با حضور در جایگاه‌های سوخت، نسبت به بررسی دقیق تجهیزات و فرآیند توزیع سوخت اقدام می‌کنند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، با متخلفان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

مدیرکل استاندارد استان ایلام با اشاره به اینکه کیفیت سوخت و صحت عملکرد تجهیزات توزیع، از دغدغه‌های اصلی زائران در طول سفر است، تصریح کرد: این بازرسی‌ها به صورت مستمر و شبانه‌روزی در ایام اربعین ادامه خواهد داشت و از شهروندان و زائران خواست که در صورت مشاهده هرگونه مشکلی در کیفیت سوخت یا عملکرد تجهیزات، مراتب را به اداره کل استاندارد استان گزارش دهند.

وی در پایان خاطرنشان کرد که با نظارت دقیق بر جایگاه‌های سوخت، امیدواریم زائران با خیالی آسوده و بدون دغدغه، سفر خود را به سمت عتبات عالیات ادامه دهند و هیچ مشکلی در زمینه تأمین سوخت با کیفیت برای آنان وجود نداشته باشد.

عشایر ایلام با موکب‌های متعدد در خدمت زائران اربعین هستند

مدیرکل امور عشایری استان ایلام در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حضور پرشور و همیشگی عشایر در عرصه‌های مختلف انقلاب و دفاع از آرمان‌های اسلامی، اظهار داشت: جامعه عشایری استان، امسال نیز با برپایی موکب شهدای عشایر کشور در مرز مهران و موکب‌های عشایری در شهرستان‌های مختلف، با تمام توان و ظرفیت خود، آماده خدمت‌رسانی به زائران اباعبدالله الحسین (ع) هستند و این خدمت را افتخاری بزرگ و توفیقی الهی برای خود می‌دانند.

فرشاد یاسمی با بیان اینکه عشایر همواره در صحنه‌های مختلف انقلاب و دفاع از آرمان‌های اسلامی پیشگام بوده‌اند، افزود: در ایام اربعین نیز با روحیه جهادی و ایثارگری خود، پای کار آمده‌اند تا میزبانی شایسته از زائران حسینی داشته باشند و با برپایی موکب‌های متعدد، خدمات اسکان، تغذیه و فرهنگی را به زائران ارائه می‌دهند و آمادگی کامل دارند تا در صورت نیاز، دامنه خدمات خود را گسترش دهند.

مدیرکل امور عشایری استان ایلام با اشاره به اینکه عشایر با وجود سختی‌های زندگی کوچ‌روی، همواره در میهمانی بزرگ اربعین پیشگام بوده‌اند، تصریح کرد: این قشر مولد و زحمت‌کش، با کمترین امکانات، بیشترین خدمات را به زائران ارائه می‌دهند و حضور آنان در موکب‌ها، جلوه‌ای از ایثار و همدلی است که در کمتر جایی از جهان می‌توان مشابه آن را یافت.

یاسمی در پایان خاطرنشان کرد: همکارانش در پایانه مرزی مهران مستقر هستند و با تمام توان، آماده خدمت‌رسانی به زائران اباعبدالله الحسین (ع) هستند و امیدوار است که با حضور گسترده عشایر، امسال نیز شاهد میزبانی بی‌نظیر از عاشقان حسینی باشیم.