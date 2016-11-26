افزایش کلنی های زنبور عسل و تولید عسل در خوزستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان، محمد مشکورزاده اظهار کرد: بر اساس آمارگیری که از کلنی های زنبور عسل استان در مهرماه سال جاری انجام شده، یک هزار و ۹۳۴ تن عسل در استان تولید شده که نسبت به سال گذاشته ۶۶ درصد افزایش داشته است.

وی در ادامه افزود: میانگین تولید عسل هر کلنی زنبور عسل در سال گذشته پنج کیلو و ۴۰۰ گرم بوده که امسال به هشت کیلو و ۲۰۰ افزایش داشته است.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان اضافه کرد: شهرستان ایذه با تولید ۷۹۱ تن رتبه اول تولید عسل در استان را دارا بوده است.

مشکور زاده با بیان اینکه تعداد کلنی های زنبور عسل در استان نسبت به سال گذشته ۹ درصد افزایش داشته است گفت: تعداد کلنی ها از ۲۱۶ هزار فروند در سال گذشته به ۲۳۶ هزار فروند رسیده است.

وی در پایان بیان کرد: شهرستانهای ایذه، دزفول و مسجدسلیمان به ترتیب بیشترین جمعیت زنبور عسل در استان را دارا هستند.