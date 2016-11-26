به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، در پی سانحه تلخ و غم انگیز برخورد دو قطار مسافربری و جان باختن تعدادی از هموطنان، ظهر امروز جلسه رسیدگی به این حادثه به ریاست معاون اول رییس جمهور تشکیل شد.

اسحاق جهانگیری در این نشست ضمن تسلیت این مصیبت دردناک به عموم ملت ایران بویژه مردم متدین و انقلابی آذربایجان شرقی، همه دستگاه های مرتبط را موظف کرد تا با بررسی دقیق، فوری و همه جانبه موضوع، عوامل و مقصران بروز این حادثه ناگوار را برای محاکمه به مراجع قضایی معرفی کنند.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری، رییس جمهور و خواست و مطالبه مردم برای بررسی دقیق و سریع ابعاد ماجرا، اظهار داشت: کمیته ای برای پگیری این حادثه تلخ به ریاست مهندس ترکان مشاور رییس جمهور تعیین کردم تا این کمیته ضمن بررسی ابعاد مختلف این حادثه، در اسرع وقت گزارش کامل و جامع خود را ارائه کند.

جهانگیری در این جلسه ضمن دستور به وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزیر کشور برای شناسایی سریع جان باختگان و فراهم آوردن شرایط دفن اجساد، از رسانه ملی خواست تا با اطلاع رسانب دقیق و فنی ابعاد سانحه، افکار عمومی را در جریان جزئیات این اتفاق ناگوار قرار دهد.

معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه در سالهای اخیر راه آهن جمهوری اسلامی ایران شاهد پیشرفت های چشمگیری از جمله نصب سیستم های پیشرفته و تمام اتوماتیک بوده و قطار به عنوان ایمن ترین وسیله برای به حساب می آید، بر تلاش برای کمتر شدن حوادث ناشی از خطای انسانی در حمل و نقل بار و مسافر تاکید کرد و از کمیسیون عالی سوانح راه آهن خواست در اسرع وقت با بررسی دقیق موضوع مشخص کند که چرا و چگونه با وجود سیستم های پیشرفته کنترل کننده و به رغم هشدارهای داده شده توسط سیستم، این اتفاق دلخراش روی داده است.

معاون اول رییس جمهور ضمن آرزوی علو درجات برای جان باختگان این حادثه غم انگیز که برای زیارت مرقد مطهر حضرت امام رضا (ع) در سالروز شهادت آن حضرت عازم مشهد بودند، برای بازماندگان این سانحه و حادثه دلخراش روزهای اخیر که در آن جمعی از هموطنان عزیزمان پس از زیارت عتبات عالیات و راهپیمایی اربعین حسینی در عراق به دست تروریست های تکفیری داعش به خاک و خون کشیده شدند، طلب صبر و اجر کرد.

در این جلسه که وزرای راه و شهرسازی، کشور و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، استانداران آذربایجان شرقی و سمنان، ‌ رییس راه آهن جمهوری اسلامی ایران، رئیس اورژانس کشور و سایر مسولان مرتبط با حادثه تصادف قطار حضور داشتند، عاشوری رییس کمیسیون عالی سوانح راه آهن در گزارش اولیه خود از نحوه بروز سانحه، عملکرد سیستم الکترونیک هوشمند مدیریت حمل و نقل ریلی را بدون خطا ارزیابی کرد و تصمیم نادرست و خطای فاحش انسانی چند نفر نظیر لوکوموتیوران، مسئول سیستم کنترل کننده هوشمند و مسئول کنترل خط را از عوامل بروز این حادثه ناگوار دانست.

وی با اشاره به اینکه تمام مکالمات میان لوکوموتیوران، مسئول سیستم کنترل کننده هوشمند و مسئول کنترل خط ضبط شده است، گفت: در اولین فرصت ممکن این کمیسیون نظر فنی و نهایی خود را برای تصمیم گیری مسئولان ارشد کشور ارایه خواهد شد.

وزیر راه و شهرسازی نیز با اشاره به اینکه افکار عمومی به حق پیگیر چرایی وقوع حوادث این چنینی است، ‌ گفت: برای تصمیم گیری صحیح در این باره نیازمند تکمیل مستندات کافی هستیم و با تشکیل کمیته بررسی این موضوع زیر نظر معاون اول رییس جمهور و کمیسیون عالی سوانح راه آهن امیدواریم در سریع ترین زمان ممکن افکار عمومی را در جریان جزئیات و عوامل بروز حادثه قرار دهیم.

وزرای کشور و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز درباره نحوه امداد رسانی و کمک به مجروحان در بیمارستان های دامغان و سمنان ارایه کرده و تاکید کردند با بسیج همه امکانات کار شناسایی جان باختگان و رسیدگی به مصدومان را در دستور کار قرار داده اند.

استاندار سمنان نیز در این جلسه با اشاره به اینکه این اتفاق ناگوار در حد فاصل دو ایستگاه رخ داده است، گفت: به رغم صعب العبور بودن مسیر و فقدان جاده و سرمای شدید هوا، امداد رسانی در سریع ترین زمان ممکن انجام شد. وی ضمن اشاره به بازداشت سه نفر از عوامل بروز حادثه توسط دادستانی استان سمنان، آمادگی این استان برای کمک به کمیته تشکیل شده برای بررسی ابعاد مختلف ماجرا را نیز اعلام کرد.

استاندار آذربایجان شرقی نیز با اشاره به آلام و اندوه فراوان مردم شریف آذربایجان شرقی از بروز این حادثه تلخ، رسیدگی سریع، دقیق و بدون اغماض به این حادثه تلخ و معرفی مقصران را خواست اصلی مردم به ویژه مردم آذربایجان شرقی دانست و از فراهم شدن تمهیدات لازم برای شناسایی و انتقال اجساد به تبریز و دفن آنها خبر داد.