موگرینی:تقدیر از کوبا و «کاسترو»/شی جین پینگ: یاد او زنده می ماند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، واکنش های جهانی به درگذشت رهبر فقید انقلاب کوبا و رئیس جمهور پیشین این کشور ادامه داشته و مقامات کشورهای مختلف با ارسال پیام هایی خطاب به مسؤلین هاوانا نسبت به این شخصیت انقلابی ادای احترام کردند.

به گزارش رویترز، «فدریکا موگرینی» مسؤل سیاست خارجی اتحادیه اروپا با تقدیر از اهمیت تاریخی انقلاب کوبا و نقش برجسته «فیدل کاسترو»، بر لزوم گسترش روابط این اتحادیه و هاوانا پس از درگذشت وی تأکید کرد.

«فدریکا موگرینی» مسؤل سیاست خارجی اتحادیه اروپا در ادامه تصریح کرد: کاسترو مَرد اراده و شخصیتی تاریخی بود. درگذشت وی در زمانی روی داد که کوبا در آستانه تغییرات بزرگ و جهان در معرض تردید قرار دارد.

«شی جین پینگ» رئیس جمهور چین هم در اظهاراتی به مناسبت درگذشت «فیدل کاسترو» رهبر انقلابی کوبا خاطر نشان کرد: یاد و خاطره «فیدل کاسترو» برای همیشه زنده خواهد ماند.

در همین راستا، «پنا نیتو» (Pena Nieto) رئیس جمهور مکزیک با انتشار یک پیام تسلیتِ توئیتری اعلام کرد: «فیدل کاسترو» دوست مکزیک بود. وی بر اساس اعتماد، گفتگو و همبستگی در ادامه روابط با مکزیک مشارکت نمود. من از درگذشت «فیدل کاسترو» ابراز تأسف کرده و سوگوار نمادِ سمبلیک رهبر قرن بیستم هستم.

«نیکولاس مادورو» رئیس جمهور ونزوئلا نیز ضمن اعلام تسلیت به «رائول کاسترو» برادر و جانشین وی و همچنین مردم کوبا در حساب توئیتری خود تصریح کرد: به تازگی با «رائول کاسترو» صحبت کردم. من حمایت و همبستگی خود را با کوبا در دوران پس از درگذشت «رائول کاسترو» اعلام کردم.

وی ادامه داد: به همه انقلابی های جهان می گویم که ما باید میراث او در زمینه تأکید بر استقلالمان را ادامه دهیم. او به جهانیان نشان داد که می توان شأن و منزلت خود را حفظ کرد.

«رافائل کورئا» (Rafael Correa) رئیس جمهور اکوادور نیز در ادای تسلیت به مناسبتِ درگذشت کاسترو گفت: زنده بادکوبا. زنده باد آمریکای لاتین.

به گزارش سی بی سی، «نارندرا مودی» نخست وزیر هند ضمن تسلیت درگذشت «فیدل کاسترو»، این خبر را «تأسف بار» توصیف و اعلام کرد: کاسترو یکی از شخصیت های برجسته قرن بیستم بود. هند در عزای از دست دادن دوست بزرگ خود اندوهگین است.

وی در ادامه تصریح کرد: عمیق ترین همدردی خود را با دولت و ملت کوبا اعلام می کنم.

همچنین، «جاکوب زوما» رئیس جمهور آفریقای جنوبی در پیام تسلیت خود خاطر نشان کرد: رهبر فقید کوبا ما را در مبارزه با رژیم آپارتاید همراهی کرد و همواره مشوقی برای پیوستن به مبارزات آزادیخواهانه به شمار می آمد.

«ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه نیز در پیام منتشره توسط پایگاه اطلاع رسانی کرملین اعلام کرد: به شما و تمام ملت کوبا، تسلیت وهمدردی عمیق خود را به خاطر درگذشت رهبر انقلاب کوبا « فیدل کاسترو» اعلام می دارم. نام برجسته این رهبر سیاسی به حق به عنوان سمبلی در تمام اعصارِ تاریخ معاصر جهان به شمار می آید.

«فرانسوا اولاند» رئیس جمهور فرانسه امروز در اظهاراتی ضمن اعلام تسلیت به مناسبت درگذشت «فیدل کاسترو» رهبر فقید انقلاب کوبا، خواستار لغو تمامی تحریم های اقتصادی علیه «هاوانا» شد.

وی در این باره گفت: می خواهم تأکید کنم که تحریم هایی که علیه کوبا وضع شده و دارای تبعات منفی بر این کشور است، باید لغو گردند. کوبا باید به شریک تمام عیاری در چارچوب جامعه بین المللی مبدل گردد.

لازم به ذکر است، تلویزیون دولتی کوبا ساعاتی پیش از درگذشت فیدل کاسترو رهبر انقلابی و رئیس جمهوری سابق این کشور در سن ۹۰ سالگی خبر داده بود.

فیدل کاسترو برای حدود نیم قرن و تا زمان واگذاری قدرت به برادرش «رائول» در سال ۲۰۰۸ میلادی، بر کشور کمونیستی کوبا حکومت کرد.

از وی به عنوان چهره ای انقلابی یاد می شود که کوبا را به وارثان حقیقی آن یعنی مردم بازگرداند.

مرگ وی بنا بر اعلام برادرش در ساعت ۲۲:۲۹ روز جمعه اتفاق افتاد و جسد وی نیز امروز شنبه سوزانده می شود.

لازم به ذکر است، در سوگ وی کوبا ۹ روز عزای عمومی اعلام کرد.