به گزارش خبرنگار مهر، سید ناصر فاطمی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران ضمن عرض تسلیت فرا رسیدن ایام رحلت پیامبر اسلام (ص) و شهادت حضرت امام علی بن موسی الرضا (ع) و امام حسن مجتبی (ع) از برگزاری حرکت دسته جات عزاداری ویژه ۲۸ و ۳۰ صفر در شهر بوشهر خبر داد.

رئیس شورای هیئات مذهبی شهرستان بوشهر گفت: حرکت بزرگ دسته جات عزاداری ویژه رحلت حضرت رسول اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه صبح دوشنبه هشتم آذر ۹۵ مصادف با ۲۸ صفر از بسیج مرکزی تا مصلای جمعه بوشهر برگزار خواهد شد.

وی گفت: مراسم مذکور با حضور هیئت های مذهبی شهرستان بوشهر، بسیجیان و مردم ولایتمدار به همراه سینه زنی، زنجیر زنی و قرائت دعای زیارت ازبعید و همچنین اقامه نماز جماعت ظهر و عصر به امامت آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر برگزار می شود.

رئیس شورای هیئات مذهبی شهرستان بوشهر ضمن تسلیت شهادت امام رضا (ع) اضافه کرد: به همین مناسبت حرکت بزرگ دسته جات عزاداری ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه صبح چهارشنبه ۱۰ آذر ۹۵ مصادف با ۳۰ صفر ساعت از میدان امام خمینی (ره) تا حسینیه عاشقان ثارالله بوشهر همراه با سینه زنی، زنجیرزنی و قرائت دعای زیارت امام رضا علیه السلام برگزار خواهد شد.

فاطمی افزود: این مراسم به همراه اقامه نماز جماعت ظهر و عصر به امامت آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر برگزار می‌شود.

وی تاکید کرد: این مراسم ها با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران و ناحیه مقاومت سپاه شهرستان بوشهر، استانداری بوشهر، شرکت گاز بوشهر، سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری بندر بوشهر، ستاد نماز جمعه بوشهر، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه بوشهر، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، ستاد نظارت گمرکات استان، اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر و شورای هیئات مذهبی شهرستان بوشهر برگزار خواهد شد.