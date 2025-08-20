به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین شیخی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با تسلیت به مناسبت سالروز رحلت جانگداز نبی مکرم اسلام (ص) و سبط اکبرش حضرت امام حسن مجتبی (ع) و پیشاپیش شهادت علی بن موسی الرضا (ع) گفت: برنامه‌هایی در شهرستان بوشهر به همت شورای هیئات مذهبی و با همکاری ستاد نماز جمعه و سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری بندر بوشهر تدارک دیده شده است.

شیخی افزود: برنامه محوری مرکز استان در روز شهادت و رحلت پیامبر اسلام (ص) روز جمعه ساعت ۱۰/۳۰ دقیقه در مصلای جمعه بوشهر با زیارت حضرت رسول (ص) آغاز خواهد شد که از عموم مردم مسلمان شهرستان دعوت می‌کنیم در این برنامه که به خطبه‌های نماز جمعه نیز ختم می‌شود حضور بهم رساند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بوشهر ادامه داد: برنامه بعدی روز یکشنبه هفته آتی مصادف است با شهادت حضرت علی ابن موسی الرضا علیه السلام مجدداً در مصلی جمعه رأس ساعت ۱۰/۳۰ انشاالله برنامه سخنرانی و مداحی برگزار خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: در روز شهادت امام رضا (ع) نیز، پیاده روی ولایت از گلزار شهدای شهر بوشهر تا امامزاده عبدالمهیمن (ع) راس ساعت شش صبح برگزار خواهد شد.

شیخی یاد آور شد: به منظور حمایت از برنامه‌های هیئات مذهبی و مراسم خانگی، اقلام اساسی شامل برنج، مرغ و گوشت به نرخ دولتی نیز از ابتدای ماه صفر ویژه ایام اربعین و مراسم دهه آخر ماه صفر در سطح هیأت‌های مذهبی و داوطلبان طبخ نذری خانگی توزیع شده است.