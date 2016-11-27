میزبانی پایگاه آداب زیارت حرم رضوی از زائران دهه آخر صفر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی آستان قدس رضوی، مهدی لسانی اظهار کرد: پایگاه فرهنگی آداب زیارت متشکل از کارگاههای نماز، مهدویت، آداب زیارت، تدبر در قرآن، کبوترانه (ویژه کودکان)، مشاوره دینی و پاسخگویی به سوالات دینی و اعتقادی است.
وی افزود: این پایگاه در صحن های جامع رضوی ویژه عموم زائران برپا شده است که در طول دهه پایانی صفر، هر روز از ساعت ۹ تا ۲۱:۳۰ با حضور مسئولان و کارشناسان مذهبی به زائران حضرت رضا(ع) خدمات رسانی میکند.
رئیس اداره پاسخگویی به سوالات دینی آستان قدس رضوی تصریح کرد: اداره پاسخگویی به سوالات دینی زیر نظر معاونت تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی این برنامه را در راستای آشنایی زائران امام رضا(ع) با آداب زیارت در صحن و سرای حرم مطهر رضوی برگزار میکند.
وی ادامه داد: : پایگاههای فرهنگی «آداب زیارت» با رهنمودهای تولیت معزز آستان قدس رضوی در دسترس زائران و مجاوران قرار دارد و ارائه این برنامههای فرهنگی در قالب های متنوع برای سنین مختلف صورت میگیرد.
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