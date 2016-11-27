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۷ آذر ۱۳۹۵، ۱۸:۱۷

نماینده ولی فقیه در استان سمنان:

آئین اربعین باعث ناامیدی دشمنان شد/ امام حسین (ع) عملدار اسلام

آئین اربعین باعث ناامیدی دشمنان شد/ امام حسین (ع) عملدار اسلام

سمنان- نماینده ولی فقیه در استان سمنان ضمن قدردانی از دست اندرکاران برگزاری آئین معنوی اربعین سال جاری در این استان، گفت: این مراسم باشکوه تمام باعث ناامیدی دشمنان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد شاهچراغی عصر یکشنبه در دیدار با اعضای ستاد برگزاری اجتماع اربعین حسینی سمنان به میزبانی دفتر خود ضمن گرامیداشت یاد و خاطر جان باختگان حادثه ریلی، بیان داشت: برگزاری مراسم بزرگ مذهبی نشان از وحدت و یکدلی شیعیان است که این مهم در اربعین حسینی به خوبی نمایان شد.

وی افزود: اجتماع ۲۰ میلیونی مسلمانان و شیعیان جهان در عزاداری اربعین حسینی نشان از عشق قلبی شیعیان به امام حسین (ع) و فرهنگ ایثار و شهادت است.

امام جمعه سمنان حضور میلیونی زائران اربعین حسینی را به عنوان اقتدار شیعیان عنوان کرد و گفت: اربعین حسینی باعث ناامیدی دشمنان اسلام و شیعیان می شود چرا که اتحاد شیعیان به رخ جهانیان کشیده خواهد شد.

آیت الله شاهچراغی با بیان اینکه در تاریخ اسلام، رسول اکرم (ص) ۲۵ مورد مراسم عزا و ماتم برای سید الشهدا(ع) برگزار کردند، گفت: عزاداری شهادت سید الشهدا و تکریم مراسم اربعین سنت پیغمبر (ص) است که در این باره رسول اکرم(ص) فرموده«هرکس سنت مرا زنده کند مرا زنده کرده و هرکه مرا زنده کند با من در بهشت محشور خواهد شد.»

وی در ادامه سید الشهدا(ع) را علمدار دین اسلام دانست و بیان داشت: امام حسین(ع) خیر و برکتی بزرگ برای جهان اسلام است که در همه مجالس باید یاد و خاطره آن را زنده نگه داشت و در ترویج فرهنگ حسینی کوشید.

عضو خبرگان رهبری در ادامه ضمن تقدیر و تشکر از دست اندرکاران برگزاری اجتماع بزرگ عزاداران اربعین حسینی، گفت: به برکت اسلام این گونه مراسم معنوی هر سال با شکوهتر از سال قبل برگزار می شود که هرسال نیز یاس و ناامیدی بیشتری گریبان دشمنان را می گیرد.

آیت الله شاهچراغی همچنین برگزاری مراسم دعای عرفه در مصلی سمنان و اجتماع بزرگ عزادارن در شب عاشورا و شام غریبان را از جمله برنامه های موفق معنوی و مذهبی شهرستان سمنان دانست و افزود: پیگیری های مسئولان نهادهای فرهنگی در برگزاری مراسم ماه محرم و صفر قابل تقدیر است.

در ادامه این نشست گزارشی از سیر اعزام زائران به مراسم اربعین حسینی ارائه شد.

کد مطلب 3835696

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