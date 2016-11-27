احتمال نامزدی مانوئل والس در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، «مانوئل والس»، نخست وزیر فرانسه از قصد خود برای شرکت در دور مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری فرانسه خبر داد.

بر اساس این گزارش، وی علت این کار خود را جلوگیری از شکست حزب سوسیالیست این کشور اعلام کرده و از هواداران خود خواست تا در این انتخابات شرکت کنند.

وی در مصاحبه با یک نشریه فرانسوی اذعان کرد که اوضاع سیاسی طی هفته های اخیر تغییر کرده و انتشار کتابی مبتنی بر مصاحبه های «فرانسوآ اولاند»، رئیس جمهوری فرانسه منجر به شرمندگی هواداران سوسیالیست ها شده است.

گفتنی است «اولاند» هنوز اعلام نکرده که آیا قصد شرکت دوباره به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده میلادی فرانسه را دارد یا خیر. وی گفته تصمیم نهایی خود را ماه آینده میلادی اعلام خواهد کرد.

این در حالیست که جدیدترین نظرسنجی انجام شده در فرانسه حکایت از افزایش محبوبیت «مارین لوپن» رهبر حزب جبهه ملی، به ۳۰ درصد دارد.

اگر لوپن بتواند در انتخابات ریاست جمهوری سال آتی فرانسه این میزان رای کسب کند به دور دوم راه پیدا می کند.

این وضعیت در حالی است که از یک سو محبوبیت «فرانسوا اولاند» رئیس جمهور فرانسه و نامزد سوسیالیست های این کشور، کم شده و از سویی جناح های راست میانه و جمهوریخواهان این کشور نیز هنوز در کشاکش انتخاب نامزد مورد نظر خود برای انتخابات هستند.

موقعیت مطلوب مارین لوپن در نظرسنجی‌های انتخاباتی به شدت سران اروپایی را نگران کرده است. مارین لوپن سیاستمداری است که اروپای واحد را به یک زندان تشبیه کرده و رویکردی ملی‌گرایانه در عرصه سیاسی دارد.

در صورتی که لوپن به عنوان رئیس جمهور فرانسه انتخاب شود، احتمال برگزاری همه پرسی در فرانسه بر سر خروج از اتحادیه اروپا نیز افزایش خواهد یافت.