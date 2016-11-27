ترکیه خبرنگار بی بی سی را آزاد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «خدیجه کمر» (Hatice Kamer) خبرنگار بخش ترکیه بی‌ بی‌ سی که در شهر «شیروان» واقع در جنوب شرقیِ ترکیه بازداشت شده بود، پس از گذراندن یک شب در اداره پلیس «سیرت» آزاد شد و اعلام کرد که در سلامتی به سر می برد.

وی برای مصاحبه با بستگان معدن چیانی که ۱۷ نوامبر در جریان رانش زمین در یک معدن مس در شهر «شیروان» کشته شده بودند به این شهر واقع در جنوب شرقیِ ترکیه رفته بود که توسط نیروهای پلیس دستگیر شد.

گفتنی است، اوایل ماه جاری میلادی نیز یک خبرنگار ۵۲ ساله فرانسوی در نزدیکی «غازی انتپ» دستگیر و سپس از ترکیه اخراج شده بود.

ترکیه پس از کودتای نافرجام ۱۵ جولای در این کشور، تعدادی از خبرنگاران داخلی و خارجی را بازداشت کرده است.