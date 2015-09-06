خبرنگار هلندی برای تأمین امنیت جانی خود بازداشت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یک مقام آگاه در ترکیه امروز اعلام کرد که بازداشت خبرنگار زن هلندی در جنوب شرقی این کشور به دلیل تأمین امنیت وی بوده است؛ زیرا در جنوب شرقی این کشور درگیری های زیادی وجود دارد و بیم خطر جانی برای وی موجب بازداشت او شده است.

این مقام آگاه که خواست نامش فاش نشود ادامه داد: «فردریک گیردینگ» به خاطر فعالیت های مطبوعاتی بازداشت نشده است. وی در منطقه امنیتی و مملو از درگیری بود. لذا چون نمی توانستیم امنیت جانی و را تضمین کنیم، وی را بازداشت کرده و تحت بازجویی قرار دادیم.

گفتنی است، «فردریک گیردینگ» حوالی ساعت ۲ بعد از ظهر به وقت محلی در استان «دیاربکر» واقع در جنوب شرق ترکیه بازداشت شد.

لازم به ذکر است این دومین باری است که دولت ترکیه طی یک سال گذشته گیردینگ را بازداشت می کند. وی نخستین بار در ماه ژانویه و همزمان با سفر «برت کوئندرز» وزیر امر خارجه هلند به آنکارا به جرم تبلیغ برای عناصر پ ک ک دستگیر شد.

ناگفته نماند که سفارت هلند در آنکارا وعده داده که روند رسیدگی به اتهامات احتمالی گیردینگ را از نزدیک پیگیری خواهد کرد.

پلیس ترکیه هفته گذشته نیز در استان دیاربکر دو خبرنگار انگلیسی را به همراه مترجم آنها به جرم همکاری با گروه های تروریستی دستگیر کرد. این اقدام ترکیه با ابراز نارضایتی اتحادیه اروپا مواجه شد.