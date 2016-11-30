سید مهدی هاشمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، افزود: گزارش‌هایی درباره تخلفات انجام شده در راه آهن به مجلس نهم رسیده بود و مجلس هم در واکنش به این گزارش ها، تذکراتی را درباره شیوه مدیریت و فقدانایمنی لازم در سفرهای ریلی به راه آهن ارائه کرده بود.

سرپرست سابق وزارت کشور تصریح کرد:متاسفانه چارچوب های لازم و نظام مند در انتصاب‌های مجموعه راه آهن اجرا نمی‌شود؛ ضمن اینکه این شرکت، تذکرهایی هم درباره فقدان ایمنی لازم و انتصاب های غیراصولی از سوی سازمان بازرسی کل کشور هم دریافت کرده بود.

این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه سومدیریت در این مجموعه واضح است، اظهار کرد: از دولت، مجلس شورای اسلامی و دستگاه های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور درخواست می شود که در بررسی علل وقوع این حادثه با جدیت تمام وارد شوند.

وی ادامه داد: راه آهن در راه اندازی قطار برقی تهران-مشهد که مدت ها قبل از سوی مجلس تصویب شده و بخش قابل توجهی از منابع مالی آن هم تامین شده، کوتاهی کرده است.

رییس سابق کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: راه آهن به جای راه اندازی قطار برقی سریع السیر تهران-مشهد تنها برخی سیستم ها را برقی کرد و مدعی شد که این سیستم ها می تواند جایگزین قطار برقی شود.

هاشمی با تاکید بر لزوم محاکمه مسئولان و مقصران بروز این سانحه افزود: استیضاح وزیرراه و شهرسازی و برکناری وی از این سمت، کار قضا شده مجلس نهم است که در آن زمان به دلیل زد و بندهای موجود انجام نشد اما امیدوارم مجلس دهم ضعف مجلس نهم را جبران کند و شاهد برکناری آخوندی از سمت وزارت راه و شهرسازی باشیم.