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۱۰ آذر ۱۳۹۵، ۶:۵۳

سرپرست سابق وزارت کشور به مهر گفت:

مجلس نهم بارها به راه‌آهن اخطارداد/زدوبندمانع برکناری آخوندی شد

مجلس نهم بارها به راه‌آهن اخطارداد/زدوبندمانع برکناری آخوندی شد

یک نماینده مجلس نهم درواکنش به حادثه برخورد دوقطار در سمنان، گفت: مجلس نهم موضوع افزایش ایمنی درحمل و نقل ریلی را بارها به وزارت راه و شهرسازی و به ویژه راه آهن اخطار داده بود.

سید مهدی هاشمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، افزود: گزارش‌هایی درباره تخلفات انجام شده در راه آهن به مجلس نهم رسیده بود و مجلس هم در واکنش به این گزارش ها، تذکراتی را درباره شیوه مدیریت و فقدانایمنی لازم در سفرهای ریلی به راه آهن ارائه کرده بود.

سرپرست سابق وزارت کشور تصریح کرد:متاسفانه چارچوب های لازم و نظام مند در انتصاب‌های مجموعه راه آهن اجرا نمی‌شود؛ ضمن اینکه این شرکت، تذکرهایی هم درباره فقدان ایمنی لازم و انتصاب های غیراصولی از سوی سازمان بازرسی کل کشور هم دریافت کرده بود.

این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه سومدیریت در این مجموعه واضح است، اظهار کرد: از دولت، مجلس شورای اسلامی و دستگاه های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور درخواست می شود که در بررسی علل وقوع این حادثه با جدیت تمام وارد شوند.

وی ادامه داد: راه آهن در راه اندازی قطار برقی تهران-مشهد که مدت ها قبل از سوی مجلس تصویب شده و بخش قابل توجهی از منابع مالی آن هم تامین شده، کوتاهی کرده است.

رییس سابق کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: راه آهن به جای راه اندازی قطار برقی سریع السیر تهران-مشهد تنها برخی سیستم ها را برقی کرد و مدعی شد که این سیستم ها می تواند جایگزین قطار برقی شود.

هاشمی با تاکید بر لزوم محاکمه مسئولان و مقصران بروز این سانحه افزود: استیضاح وزیرراه و شهرسازی و برکناری وی از این سمت، کار قضا شده مجلس نهم است که در آن زمان به دلیل زد و بندهای موجود انجام نشد اما امیدوارم مجلس دهم ضعف مجلس نهم را جبران کند و شاهد برکناری آخوندی از سمت وزارت راه و شهرسازی باشیم.

کد مطلب 3836125

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    نظرات

    • محمد رضا کهن سال IR ۰۸:۳۲ - ۱۳۹۵/۰۹/۱۰
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      آقای وزیر شما مسئول کشته شدن هم وطنان ما در این حادثه قطار و تصادفات جاده ای هستید آیا وقت آن نرسیده تا با استعفای شما مردم مظلوم ایران از بی کفایتی شما در امان باشند.
    • رضا IR ۱۱:۵۵ - ۱۳۹۵/۰۹/۱۰
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      جناب هاشمی دل پری از وزیر دارد. به هر حال تلاش ایشان برای ایجاد حیاط خلوت شخصی در نظام مهندسی ساختمان توسط وزیر منهدم شد

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