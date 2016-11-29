اردوغان: ارتش ترکیه برای سرنگونی حکومت «بشار اسد» وارد سوریه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری راشاتودی،‌ «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه اظهار داشت که ارتش ترکیه به سوریه وارد شد تا به حکومت «بشار اسد» در این کشور پایان دهد. اردوغان طی ادعایی رئیس جمهور سوریه را به تروریسم و مرگ هزاران نفر محکوم کرد.

رئیس جمهور ترکیه همچنین مدعی شد که آنکارا در سوریه هیچگونه ادعای ارضی ندارد، اما در عوض خواهان واگذاری قدرت به مردم سوریه است و در ادامه افزود که ترکیه برای اعاده «عدالت» تلاش می کند.

اردوغان در ادامه گفت که «طبق برآورد وی،‌ تقریباً یک میلیون نفر در جریان درگیری داخلی در سوریه کشته شده اند». گفتنی است که تاکنون هیچ گروه ناظری ارقامی مشابه ارقام مورد ادعای اردوغان ارائه نکرده است. طبق آخرین برآورد سازمان ملل، حدود چهارصد هزار نفر طی پنج سال جنگ داخلی در سوریه جان خود را از دست داده اند.

رئیس جمهور ترکیه همچنین مدعی شد که آنکارا نمی تواند کشتار بی پایان غیرنظامیان را «تحمل کند» و «مجبور شد که برای همراهی با ارتش آزاد سوریه وارد خاک این کشور شود».

اردوغان همچنین سازمان ملل را به ناکامی و عدم موفقیت در تأثیرگذاری بر وضعیت کنونی سوریه متهم کرد و گفت که این سازمان جهانی در شرایط فعلی ناتوان است. وی با اشاره به شمار اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که «جهان بزرگتر از پنج کشور است».

شایان ذکر است که نیروهای نظامی ترکیه روز ۲۴ آگوست سال جاری با ورود به خاک سوریه به اجرای عملیات موسوم به «سپر فرات» پرداختند. ترکیه با اعزام نیروهای زمینی و هوایی به بخشهای شمالی کشور همجوار خود مدعی شد که هدفش بازپس گیری مناطق تحت اشغال گروه تروریستی داعش است.

با این حال، بسیاری از ناظران بر این باورند که هدف اصلی آنکارا از اعزام نیروهای خود به سوریه، سرکوب نیروهای کُرد و ممانعت از پیوند سه منطقه خودمختار کردنشین به یکدیگر و تشکیل یک سرزمین محصور در جنوب مرز ترکیه است.