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۱۳ آذر ۱۳۹۵، ۱۱:۵۸

مدیرکل امور پژوهشی وزارت علوم:

تقدیر از ۱۵ پژوهشگر و ۵ فناور برگزیده در هفته پژوهش

تقدیر از ۱۵ پژوهشگر و ۵ فناور برگزیده در هفته پژوهش

مدیرکل امور پژوهشی وزارت علوم گفت: هفدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران برگزیده ۲۳ آذر ماه در دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر،  محسن شریفی امروز در نشست خبری در وزارت علوم گفت: در هفدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران برگزیده از ۱۵ پژوهشگر برگزیده و ۵ فناور برگزیده تقدیر خواهد شد.

وی افزود: در این جشنواره ۱۰ منتخب از دانشگاه ها و مراکز پژوهشی وابسته به وزارت علوم، دو پژوهشگر منتخب وابسته به دستگاه های اجرایی و سه پژوهشگر وابسته به وزارت بهداشت مورد تقدیر قرار می گیرند.

مدیرکل امور پژوهشی وزارت علوم خاطرنشان کرد: اولویت انتخاب افراد در این جشنواره تاثیرگذاری طرح های پژوهشی آنها بوده است و طرح هایی که به صورت برون سازمانی اجرا شده از امتیاز بیشتری برخوردار بوده است.

شریفی تاکید کرد: کیفیت این جشنواره نسبت به سال گذشته ارتقا یافته است.

کد مطلب 3839115

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