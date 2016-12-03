تقدیر از ۱۵ پژوهشگر و ۵ فناور برگزیده در هفته پژوهش

به گزارش خبرنگار مهر، محسن شریفی امروز در نشست خبری در وزارت علوم گفت: در هفدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران برگزیده از ۱۵ پژوهشگر برگزیده و ۵ فناور برگزیده تقدیر خواهد شد.

وی افزود: در این جشنواره ۱۰ منتخب از دانشگاه ها و مراکز پژوهشی وابسته به وزارت علوم، دو پژوهشگر منتخب وابسته به دستگاه های اجرایی و سه پژوهشگر وابسته به وزارت بهداشت مورد تقدیر قرار می گیرند.

مدیرکل امور پژوهشی وزارت علوم خاطرنشان کرد: اولویت انتخاب افراد در این جشنواره تاثیرگذاری طرح های پژوهشی آنها بوده است و طرح هایی که به صورت برون سازمانی اجرا شده از امتیاز بیشتری برخوردار بوده است.

شریفی تاکید کرد: کیفیت این جشنواره نسبت به سال گذشته ارتقا یافته است.