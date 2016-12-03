نخستین جلسه دفاع از پرونده شهر تاریخی یزد برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت میراث فرهنگی؛ نخستین جلسه دفاع از پرونده نامزدی میراث جهانی یزد در مقر ایکوموس (انجمن بین‌المللی حفاظت از محوطه‌ها و یادمان های تاریخی) در پاریس درحالی برگزار شد که در این جلسه علاوه بر معاون میراث فرهنگی و هیات همراه، کارشناسان ایکوموس نیز که متشکل از پنج نفر کارشناس بین المللی بودند به همراه بیش از ده نفر از کارشناسان جهانی ایکوموس نیز در جلسه حضور داشتند.

محمدحسن طالبیان معاون میراث فرهنگی کشور با بیان این مطلب گفت: این جلسه برای گفتگوی بهتر میان کشورها و ایکوموس بر اساس تاکید کمیته میراث جهانی و دستورالعمل کاربردی آن که سال گذشته به تصویب اعضا رسیده بود برگزار شد.

معاون میراث فرهنگی کشور که معتقد است نخستین جلسه نقش مهمی در روشنگری پرونده دارد ادامه داد: ایکوموس پس از بازدید ارزیاب پرونده از شهر تاریخی یزد و ارسال گزارش میدانی مفصل، سوالاتی را مطرح کرد که پاسخ این پرسش‌ها یکماه پیش با همکاری پایگاه میراث فرهنگی شهر تاریخی یزد و دفتر ثبت جهانی سازمان توسط معاونت میراث فرهنگی کشور به ایکوموس ارسال شد.

او تاکید کرد: در این جلسه برخی از سوالات در ارتباط با بازدید میدانی ارزیاب و گزارش ارسالی وی بود. همچنین پرسش‌هایی در خصوص کارایی مدیریت پیشنهاد شده و قابلیت اجرایی آن و میزان همکاری مردم و مسیولین سایر دستگاهها و چگونگی هماهنگی این پرونده و مدیریت قنات زارچ که جزو پرونده زنجیرهای قنات ایرانی است و باغ دولت آباد که در پرونده زنجیره ای باغ ایرانی ثبت شده است را خواستار شدند که هیات ایرانی به شرح کامل آن با ارایه نمونه های جهانی و داخل ایران پرداخت.

طالبیان افزود: پرسش بعدی در رابطه با فشارهای محیطی و توسعه و تهدیدات طبیعی از جنبه‌های مختلف بود که در آسیب‌شناسی شهر و شناخت تهدیدها و همچنین چگونگی کنترل آن در برنامه مدیریتی آمده بود در پرونده به آن اشاره شده بود.

معاون میراث فرهنگی کشور اما با اشاره به اینکه معیارها و ضوابط کارشناسی چگونگی تعیین حریم و عرصه شهر تاریخی یزد از دیگر پرسش‌هایی بود که مطرح شد افزود: طرح حفاظتی و مدیریتی یزد در جزییات وچگونگی فعالیت و نظارت پایگاه از موارد مهم مطرح شده بود که به تفصیل انجام شد. موضوع اصالت در مرمت بحث پیچیده ای بود که بطور تخصصی بر اساس منشورهای بین‌المللی و سند نارا که شرح اصالت و سند اصالت است مورد بحث قرار گرفت. احتمالا ایکوموس متعاقب این جلسه پرسش‌های دیگری را ارسال خواهد کرد که تا ۲۸ فوریه باید به ایکوموس ارسال و در جلسه مارچ پانل بعدی میراث جهانی مورد قضاوت قرار گیرد. در این جلسه کارشناسان ایکوموس از همکاری فعال کارشناسی ایران و تهیه پرونده ای که همه موارد را به نحو مطلوبی انعکاس داده شده است تشکر کرد.

ثبت جهانی شهر یزد تیرماه سال آینده در اجلاس آتی سازمان یونسکو به رأی گذاشته خواهد شد. ثبت جهانی این شهر تاریخی از سال‌های گذشته در اولویت‌های میراث جهانی ایران قرار گرفت و با ارسال پرونده این شهر به یونسکو تصمیم نهایی برای ثبت جهانی یزد به‌عهده کشورهای عضو یونسکو گذاشته شد تا درصورت موافقت آنها با جهانی شدن یزد برای نخستین بار یک شهر ایرانی به‌عنوان میراث جهانی بشر در فهرست جهانی یونسکو ثبت شود.

شهر تاریخی یزد ۹۲۰۰ هکتار مساحت دارد. ۹۰۰هکتار از این شهر تاریخی در فهرست آثار ملی قرار گرفته است که ۷۵۰هکتار آن در بافت تاریخی اصلی شهر متمرکز است.

۱۹۰هکتار از مساحت این شهر شامل ۱۹محله و هسته مرکزی بافت تاریخی یزد است که آثاری از دوره آل‌مظفر به همراه محلات فهادان، مجموعه بازار و مجموعه جهانی شده باغ دولت آباد یزد را در خود دارد.