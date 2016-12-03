نبرد در کرانه های دجله؛ داعش در مسیر افول

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل- فرزاد فرهادی: نبرد موصل که از ۱۷ اکتبر شروع شده است همچنان ادامه دارد و عملیات در مراحلی با سرعت بیشتر و در مراحل دیگر با کندی پیش می رود. کندی در پیشروی ها سبب شده است که فرماندهان به طرحهای نظامی جدید برای سرعت بخشیدن به عملیات و غافلگیر کردن داعشی ها روی آورند.

طبق بیانیه فرماندهی عملیات نینوا ما داریم می آییم؛ ۳۶۱ روستا آزاد شده و ۶۸۹ خودرو بمبگذاری شده منهدم شده است. ۲۷ محله از مجموع ۵۶ محله در شرق موصل آزاد شده است. در این مدت از سوی جنگنده های عراقی ۱۶۵ پرواز جنگی، ۹۲ شناسایی و ۳۸۱ پرواز ترابری انجام شده است. بالگردهای عراقی نیز ۶۷۷ پرواز عملیاتی، ۲۳ شناسایی و ۶۳۲ ترابری داشته اند.

بر این اساس در محور جنوب غربی مناطق و روستاهای زیادی آزاد شده اند که مهمترین آن ناحیه الشوره، حمام العلیل و کارخانه گوگرد المشراق است. ۵۶ چاه نفت نیز از داعش پس گرفته شده و ۹۶ روستا آزاد شده است. مساحتی بالغ بر ۱۸۵۵ کیلومتر مربع آزاد شده است.

در محور جنوب شرقی نیز روستاها و مناطق زیادی آزاد شده است که از جمله مهمترین مناطق آزاد شده عبارتند از الحمدانیه، کرملس، نمرود و چهار منطقه از ساحل چپ موصل. در این محور ۷۷ خودرو بمبگذاری شده منهدم و ۹۵۰ کیلومتر آزاد شده است.

در محور جنوب الزاب در جنوب شرق موصل مناطق جنوب رود زاب و روستاهای زیادی آزاد شده است. در این محور نیروها ۱۷ روستا و مساحتی بالغ بر ۳۲۰ کیلومتر مربع را آزاد کرده و ۱۲ خودرو بمبگذاری شده را منهدم کردند.

محور شمالی نیز شاهد پیشروی های نیروهای عراقی و آزاد سازی روستاها و مناطق زیادی بوده است محور شمالی نیز شاهد پیشروی های نیروهای عراقی و آزاد سازی روستاها و مناطق زیادی بوده است که از جمله آنها می توان به الشلالات، البعویزه و دجله مول اشاره کرد. نیروهای لشگر ۱۶ پیاده ۲۱ روستا را آزاد کرده اند. در این محور ۱۱۲ کیلومتر مربع آزاد و ۲۳ خودرو بمبگذاری شده منهدم شده است.

در محور شرقی نیروهای مبارزه با تروریسم دستاوردهای مهمی داشته اند و علاوه بر آزاد سازی مناطقی مانند برطله و بزوایا موفق به آزاد سازی بخش اعظم محله های شرق موصل شده اند. 15 روستا در این محور و ۲۳ محله در ساحل چپ آزاد شده و موسسات و مراکز مهمی از لوث داعش رها شده است. مساحتی بالغ بر ۱۴۰ کیلومتر آزاد شده و ۱۵۱ خودرو بمبگذاری شده داعش منهدم شده است.

حشدالشعبی در محور غربی شاهد دستاورهای مهمی بوده است که از جمله آنها می توان به فرودگاه تلعفر اشاره کرد. براساس بیانیه حشدالشعبی، نیروهای مردمی بیش از ۳۰۰ کیلومتر مربع و بیش از بیست روستا را از لوث داعش آزاد کرده اند.

البته همانطور که گفته شد؛ نبرد موصل فراز و نشیب زیادی داشته است و در برخی موارد عامل آب و هوا نیز در اوضاع جبهه ها بی تاثیر نبوده است زیرا در برخی موارد بدی آب و هوا و گرد و غبار سبب شده است که تروریستهای تفکیری داعش با استفاده از این شرایط بر برخی مناطق مسلط شوند و در برخی موارد نیز باران سبب انفجار مین ها و بمبهای کارگذاشته شده از سوی داعش و هلاکت شمار زیادی از آنها شده است. این باران ها سبب نابودی تونلهای حفر شده از سوی تکفیری ها شده و آنها را در درون این تونلها غرق کرده است.

ابزار داعش برای مقابله با پیشروی های نیروهای عراقی همانند قبل خودروهای بمبگذاری شده و عوامل انتحاری است ابزار داعش برای مقابله با پیشروی های نیروهای عراقی همانند قبل خودروهای بمبگذاری شده و عوامل انتحاری است که در جبهه های مختلف به سوی مواضع نیروهای عراقی می فرستد که در بیشتر موارد از سوی نیروهای شرکت کننده در عملیات موصل خنثی می شود اما در برخی موارد نیز این خودروها زمینه ساز برخی تلفات به نیروهای عراقی می شود. داعشی ها برای کند کردن روند حرکت نیروهای شرکت کننده در عملیات موصل اقدام به حفر تونل می کنند و از منازل مردم به زور برای استقرار سکوهای موشکی و تک تیراندازان خود بهره می برند.

اما نکته جالب درباره این عملیات جدا از دستاوردهای میدانی و اوضاع جنگ، نگاه رسانه های عربی و بین المللی به آن است. الجزیره و العربیه به عنوان ابزار رسانه ای قطر و عربستان می کوشند که در این نبرد از داعش حمایت کنند به طوری که الجزیره در گزارش های خود تلاش می کند که اخبار مربوط به تحرکات اندک تروریستها را پوشش دهد و به نوعی خیلی تمایل دارند که داعش بتواند در مقابل نیروهای عراقی ایستادگی کند.

آنها معمولا در تیترهای اخباری خود وقیحانه از پیشروی داعش سخن می گویند و در مقابل تلاش می کنند که از تلفات نیروهای عراقی سخن بگویند و اینکه قریب به ۲۰۰۰ نیروی عراقی در جریان این عملیات کشته و نزدیک به ۴۵۰ نفر زخمی شده اند.

آنها با توجه به عناد ویژه ای که با حشدالشعبی دارند تلاش می کنند که جبهه داعش را در محور غربی عملیات خیلی مستحکم جلوه دهند در حالی که مواضع داعش در برابر نیروهای عراقی درهم شکسته است و این حامیان آنها هستند که به شیوه های مختلف به آنها کمک می کنند از حمله هوایی به مواضع استقرار نیروها تا انواع کمکها به تروریستها.

این رسانه ها تلاش می کنند که همانند جبهه شرق حلب از وضع غیرنظامیان دم بزنند و فریاد و هیاهو به راه اندازند اما در مقابل از جنایات داعش در موصل و جبهه النصره در حلب سخنی به میان نمی آورند.

حامیان داعش در موصل و جبهه النصره در شرق حلب هیچگاه اهمیتی به وضع غیرنظامیان نداده اند و فقط به دنبال بهره برداری از این اهرم با هدف تاثیرگذاری بر افکار عمومی بوده و هستند و گرنه آنها نه در موصل در مناطق آزاد شده به دست نیروهای عراقی به افرادی که از مناطق تحت اشغال داعش گریخته اند کمکی می کنند؛ نه در حلب و مناطقی که از لوث جبهه النصره رها شده اند.

رسانه های غربی و آمریکایی نیز در پوشش اخبار موصل از طولانی شدن این جنگ سخن می گویند و به نوعی همان موضع دولتمردان و فرماندهان نظامی این کشور را تکرار می کنند.

اما واقعیت این است که نبردها در همه جبهه ها با قوت و قدرت تمام ادامه دارد و در مناطق النور، الاعلام، البرید در شرق شهر و بعویزه در شمال شرق موصل نبردها سنگین تر دنبال می شود.

نیروهای عراقی در حال پیشروی به سوی رود دجله که موصل را به دو بخش چپ و راست (شرق و غرب) تقسیم می کند، هستند نیروهای عراقی در حال پیشروی به سوی رود دجله که موصل را به دو بخش چپ و راست (شرق و غرب) تقسیم می کند، هستند. همانطور که گفته شد حملات انتحاری و مین های کارگذاشته شده از سوی داعش سبب کندی روند عملیات شده است.

در جنگ موصل، نیروهای عراقی از تاکتیک جنگ کلاسیک و مدرن بهره می برند اما به هر حال نبرد در حال نزدیک شدن به مقاطع حساس تر و کلیدی تر خود است به ویژه که که نبرد در غرب شهر موصل کاملا متفاوت با مناطق شرقی خواهد بود و تروریستهای تکفیری تمام تلاش مذبوحانه خود را به کار خواهند بست.

نکته ای که درباره زمان پایان عملیات آزاد سازی موصل می تواند گفت این است که زمان مشخصی برای عملیات پیچیده ای مانند این نبرد نمی توان در نظر گرفت و این آمادگی نیروها و تاکتیک های اتخاذ شده از سوی آنها و دیگر عوامل حاکم بر جبهه های جنگ است که سرنوشت نبرد را مشخص می کند.

به هر حال نیروهای شرکت کننده در عملیات تلاش دارند که در نزدیکترین زمان ممکن، اوضاع جبهه ها را به نفع خود رقم بزنند و کابوس داعش را در شمال عراق پایان دهند به هر حال نیروهای شرکت کننده در عملیات تلاش دارند که در نزدیکترین زمان ممکن، اوضاع جبهه ها را به نفع خود رقم بزنند و کابوس داعش را در شمال عراق پایان دهند به ویژه که مقامات عراقی از جمله حیدر العبادی نخست وزیر عراق وعده پیروزی قریب الوقوع داده اند و اینکه تمام تلاش برای آزاد سازی موصل از داعش قبل از فرا رسیدن سال جدید میلادی است.

قدر مسلم آن است که مهمترین مشکل در عملیات موصل صرف نظر از تحرکات و اقدامات داعش ضد نیروهای عراق، وجود غیرنظامیان است که کار را برای نیروهای شرکت کننده در عملیات آزاد سازی نینوا اندکی دشوار می کند که با تغییرات تاکتیکی از سوی فرماندهان نظامی تلاش می شود که این مشکل نیز حل شود تا نیروها با سرعت بیشتری به پیش بروند و اسیر حربه جنگ فرسایشی داعش نشوند.

به هر حال ضربات مرگبار هوایی و قطع همه خطوط جابجایی تکفیری ها و متعاقب آن فراهم آمدن شرایط عملیات در جبهه زمینی می تواند داعش را زمین گیر کند و نفس های آن را به شماره اندازد. حمله هوایی به پل ها می تواند تکفیری ها را به زانو درآورد.

اما فارغ از روند عملیات و زمان آزاد سازی موصل و به طور کلی استان نینوا؛ موضوع به اوضاع استان نینوا پس از آزاد سازی مربوط می شود که خالی از مشکل نیست. به هر حال کنترل مناطق آزاد شده و ممانعت از بازگشت دوباره داعش به آنها و فراهم آوردن شرایط مناسب زندگی برای ساکنان مناطق آزاد شده مطرح است.

عراقی ها پس از آزاد سازی نینوا به الحویجه در جنوب غربی کرکوک که داعشی ها در آن هستند و نیز الشرقاط و برخی مناطق استان الانبار روی می آورند که تکفیری ها را از سرزمین میان رودان پاکسازی کنند.