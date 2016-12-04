اکران «بادیگارد» در افتتاحیه جشنواره فیلم بغداد

به گزارش خبرگزاری مهر، هشتمین دوره جشنواره بین المللی فیلم بغداد با شرکت ۱۷۵۰ فیلم از کشورهای مختلف با نمایش فیلم سینمایی «بادیگارد» شب گذشته ۱۳ آذرماه کار خود را آغاز کرد.

در این مراسم که با حضور نمایندگان سفارت های فرانسه، هلند، آمریکا و تعدادی از هنرمندان و مسئولان تشکل های فرهنگی و هنری کشور عراق در شهر بغداد برگزار شد، ابراهیم حاتمی کیا که با همکاری رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در عراق در این مراسم حضور پیدا کرده بود، ضمن ابراز خوشحالی از حضور جدیدترین ساخته اش در کشور عراق، گفت: بسیار خرسندم از این که «بادیگارد» به کشور عراق آمده است. من تا به حال ۱۸ فیلم ساخته ام که در جشنواره های مختلف داخلی و بین المللی حضور داشته اند، اکنون نیز دلم می خواهد واکنش مردم عراق نسبت به «بادیگارد» را ببینم و امیدوارم آنها از این فیلم استقبال کنند.

در خاتمه این مراسم نیز فیلم سینمایی «بادیگارد» به نمایش در آمد.

هشتمین جشنواره بین المللی فیلم بغداد با شرکت ۱۷۵۰ فیلم در بخش های مختلف داستانی، کوتاه، بلند و مستند و با شرکت چهار فیلم از ایران در شهر بغداد در حال برگزاری است. در سال های اخیر فیلم هایی از کشورمان در این جشنواره حضور پیدا کرده بودند.