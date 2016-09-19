به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «بادیگارد» پس از اکران‌ در کانادا، استرالیا، انگلستان و لبنان این بار در سوریه به نمایش گذاشته می شود.

این فیلم از فردا سه شنبه ۳۰ شهریورماه سال ۱۳۹۵ به مدت ۱۰ روز در کشور سوریه به اکران عمومی در می‌آید.

در مراسم افتتاحیه «بادیگارد» که ساعت ۱۷ سه شنبه ۳۰ شهریور در دارالاپرا سوریه انجام می‌گیرد، چهار تن از وزرای دولت سوریه به همراه رایزن فرهنگی ایران در سوریه حضور پیدا می‌کنند.

اکران های عمومی این فیلم از روز چهارشنبه ۳۱ شهریور در چهار سانس در دارالاپرا و سالن کاندی انجام می‌شود و مردم سوریه می‌توانند از این فیلم سینمایی استفاده کنند.

فیلم سینمایی «بادیگارد» به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا به روایت زندگی یک محافظ مؤمن و انقلابی با بازی پرویز پرستویی می‌پردازد. این فیلم در سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر موفق به دریافت ۲ سیمرغ بلورین از هیأت داوران این جشنواره شده بود.