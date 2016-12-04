احتمال حضور راجر مور در جیمز باند بعدی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، راجر مور گفت ممکن است در یک فیلم جیمز باند حضور یابد. وی که در ساوت بانک سنتر لندن با طرفدارانش صحبت میکرد دریافت پیشنهادی دراین باره را رد کرد، اما گفت اگر چنین پیشنهادی بشود در این فیلم بازی میکند.
وی که بیشتر از هر بازیگر دیگری در نقش جیمز باند ظاهر شده گفت بازی در این فیلم میتواند کمک کند که درآمد خانواده را یک کم بالا ببرد.
سر راجر ۸۹ ساله با تحسین دانیل کریگ و شان کانری به عنوان بهترین بازیگرانی که شایسته پوشیدن تاکسیدوی مشهورترین جاسوس جهان هستند، گفت: فکر میکنم شان بزرگترین باند تاریخ بود. او واقعا درستترین بازیگر برای این نقش بود و ویژگیهای درستی از این شخصیت را به این نقش وارد کرد. او جیمز باند چشمگیری بود.
راجر مور افزود: امروز، فکر میکنم خیلی خوش شانس بودیم که دانیل کریگ را داریم چون او هم واقعا فوقالعاده است. همیشه میگویم شان درست یک قاتل است، اما دانیل این نقش را کامل کرد.
این بازیگر مطرح سینمای جهان همچنین اشاره کرد: وقتی من «کازینو رویال» را دیدم فکر کردم دانیل کریگ در هفت دقیقه اول فیلم آنقدر اکشن داشت که من در هفت فیلم هم نداشتم.
راجر مور که در طول دوران طولانی بازیگریاش با بزرگترین نامهای سینما همکاری کرده گفت دلش میخواست در نقش لارنس عربستان بازی میکرد.
او گفت: به یاد میآورم که با باب بیکر (نویسنده فیملنامه) برای دیدن «لارنس عربستان» رفتم و وقت بیرون آمدن هر دو بسیار افسرده بودیم و میگفتیم ما باید بتوانیم چنین کاری را انجام دهیم. به نظر من این فیلم بهترین فیلمی است که تاکنون ساخته شده است.
در این برنامه راجر مور به تصمیم فیفا مبنی بر منع کردن بازیگران از پوشیدن لباسهایی با داشتن نمادهای یادبود اعتراض کرد.
راجر مور سومین جیمز باند سینما است.
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