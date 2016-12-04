ثبت نام رایگان دیابتی های خوزستان در کلاس های ورزشی

رضا نظریان در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همه بیماران دیابتی ورزشکار می توانند برای ثبت نام رایگان در کلاس های مختلف رشته های ورزشی به انجمن دیابت استان مراجعه کنند.

وی افزود: علاوه بر ورزشکاران دیابتی که سابقه ورزش دارند، سایر بیماران دیابتی هم می توانند تا فردا به دفترمرکزی انجمن دیابت استان خوزستان مراجعه و برای حضور در کلاس های ورزشی مختلف به صورت رایگان ثبت نام کنند.

مدیرعامل انجمن دیابت استان خوزستان با اشاره به اینکه بیمه ورزشی این بیماران هم کاملا رایگان است، تصریح کرد: با همکاری و مدیریت هیئت ورزش بیماران خاص و صعب العلاج خوزستان هم اکنون فعالیت در رشته های ورزشی تنیس روی میز، دارت، شطرنج، شنا، تیراندازی و دوومیدانی درد و گروه زنان و مردان با حضور مربیان زن و مرد درسالن های ورزشی برای دیابتی ها به صورت رایگان فراهم شده است.

نظریان ادامه داد: دیابتی ها می توانند با در دست داشتن مدارک لازم شامل یک قطعه عکس ۴×۳، جواب آزمایش بدون محدودیت زمانی، خلاصه پرونده بیمارستانی مبنی بر دیابتی بودن و همچنین ارائه کارت ملی یا شناسنامه همه روزه به جز روزهای تعطیل از ساعت هشت صبح تا ۱۴ ظهر به دفترمرکزی انجمن دیابت استان واقع دراهواز، زیتون کارمندی، خیابان کمیل ـ نبش انوشه، مستقردر درمانگاه فوق تخصصی کمیل مراجعه کنند.

وی بیان کرد: این بیماران می توانند علاوه بر بهره مندی از خدمات ورزشی، از تسهیلاتی همچون ویزیت عمومی و آموزش روزانه به صورت رایگان و خدمات تخصصی به صورت نیم بها استفاده کنند.

مدیرعامل انجمن دیابت استان خوزستان در پایان گفت: شماره همراه انجمن دیابت ۰۹۳۹۹۴۲۷۰۷۸ به صورت تماس و یا با پیامک پاسخگوی شهروندان و بیماران دیابتی است.