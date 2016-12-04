۱۰۰پروانه بهره برداری در بخش کشاورزی هرمزگان صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از جهادکشاورزی هرمزگان، طهماسب غلامپور افزود: سالیانه بیش از۲میلیون تن محصولات کشاورزی در استان تولید می شود که حدود ۱میلیون و۴۰۰هزارتن قابلیت بسته بندی دارد. در حال حاضر بالغ بر ۷۰۰هزارتن ماده خام جذب صنایع بخش کشاورزی می شوند.

غلامپوربا بیان اینکه بخش صنایع کشاورزی حدود ۵۰درصد محصولات تولید شده را جذب می کند اظهار داشت : صنایع تبدیلی وتکمیلی بخش کشاورزی با زیرساخت های ایجاد شده توان جذب ۷۰۰هزارتن دیگر که حدود ۵۰درصد محصولات کشاورزی می باشد را دارد.

وی افزود : باید با برنامه ریزی های مناسب و جذب سرمایه گذاران تا پایان سال بالغ بر۵۰هرارتن جذب ماده خام محصولات کشاورزی افزایش می یابد