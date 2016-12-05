کاهش اعتبارات پژوهشی در دستگاههای اجرایی ممنوع شد

به گزارش خبرنگار مهر، در لایحه بودجه پیشنهادی سال ۹۶ که از سوی رئیس جمهور به مجلس ارائه شده است، به دستگاهها و سازمانهای تابعه آنها، برای برنامه های پژوهشی بودجه اختصاص یافته است. براین اساسس دولت در بند ب تبصره ۱۳ لایحه بودجه، کاهش اعتبارات برنامه های پژوهشی توسط دستگاههای اجرایی را ممنوع اعلام کرده است.

در فصل آموزش و پژوهش لایحه بودجه سال ۹۶ ، برآورد اعتبارات هزینه ای مبلغ ۱۵۹ هزار و ۳۵۶ میلیارد و ۴۸۸ میلیون ریال است که در این بخش به پژوهش های پایه ۱۷ هزار و ۹۷ میلیارد و ۵۷۳ میلیون ریال و به پژوهشهای توسعه ای ۲۱ هزار و ۶۷۴ میلیارد و ۷۲۳ میلیون ریال اختصاص می یابد. از همین ردیف بودجه، فصل تحقیق و توسعه در امور آموزشی و پژوهشی مشمول ۲ هزار و ۴۳۷ میلیارد و ۳۰۲ میلیون ریال بودجه شده است.

بودجه دستگاههای اجرایی برای تقویت پژوهش

دولت از محل بودجه دستگاههای اصلی، با توجه به برآوردهای هزینه ای به مرکز همکاریهای فناوری و نوآوری ریاست جمهوری ۶۰۳ میلیارد ریال و به پژوهشکده مطالعات فناوری ۲۰ میلیارد ریال، اختصاص داده است.

بودجه بنیاد ملی نخبگان ۵۷۵ میلیارد و ۵۸۰ میلیون ریال درنظر گرفته شده و معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری نیز ۱۰ هزار و ۵۳۴ میلیارد و ۱۲۳ میلیون ریال بودجه دارد که باید میان ستاد توسعه فناوریهای نانو، علوم شناختی، زیست فناوری، فناوریهای نوین، صندوق حمایت از پژوهشگران، مرکز ملی فضایی و افزایش سرمایه صندوق نوآوری تقسیم شود.

در همین حال برای تقویت امور پژوهشی و ارتباط با نخبگان و دانشگاهها، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۱۹۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال، بودجه می گیرد.

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور از محل اعتبارات وزارت علوم از ردیف دستگاههای اصلی، ۱۹۶ میلیارد و ۴۰۶ میلیون ریال دریافت می کند. در این زمینه بودجه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از محل اعتبارات وزارت علوم ۵۳۶ میلیارد و ۷۶۶ میلیون ریال است و هر یک از پارک های علم و فناوری ردیف های جداگانه بودجه دارند.

در بخش طرح های کلان ملی موضوع پژوهش و فناوری به وزارت علوم تحقیقات و فناوری، ۹۰ میلیارد ریال اختصاص می یابد و تقویت و توسعه فعالیتهای پژوهشی و به روزآوری منابع تجهیزات پژوهشی ۵۲۵ میلیارد ریال بودجه خواهد داشت.

در جدول کلان درآمد بودجه سال ۹۶ نیز از محل خدمات پژوهشی و تحقیقاتی ۱۱ هزار و ۵۵۸ میلیارد و ۷۴۴ میلیون ریال و از محل خدمات آزمایشی مبلغ ۴ هزار میلیارد ریال درآمد پیش بینی شده است. در این جدول، درآمد از منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی برای افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی نیز ۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال درنظر گرفته شده است.

۲۰۰ میلیون دلار به شرکتهای دانش بنیان اختصاص یافت

برمبنای ماده واحده لایحه بودجه ۹۶ به دولت اجازه داده شده که برای طرح های زیرینایی و دانش بنیان و علوم و تحقیقات، نسبت به اخذ تسهیلات مالی، بلاعوض یا اعتباری تا مبلغ ۵ میلیارد دلار از دولتها، موسسات مالی خارجی و بین المللی اقدام کند.

در همین حال در تبصره ۴ این ماده واحده، در جهت تحقق اهداف قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان، مقرر شد از محل صندوق توسعه ملی، ۲۰۰ میلیون دلار به این شرکتها اختصاص یابد.

در تبصره ۴ بند د این ماده واحده، به صندوق توسعه ملی اجازه داده شده ۴۰۰ میلیون دلار برای اعطای تسهیلات ارزی در جهت خرید تجهیزات آزمایشگاهی و تحقیقاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری وابسته به وزارت علوم (۳۰۰ میلیون دلار) و وزارت بهداشت (۱۰۰ میلیون دلار) براساس تعهدات مورد توافق این وزارتخانه ها و سازمان برنامه و بودجه اقدام کند.

دولت باید اعتبارات مورد نیاز سیاستهای کلی علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری و نیز سیاستهای توسعه اقتصاد دانش بنیان منطبق بر سیاستهای اقتصاد مقاومتی را از محل جابجایی اعتبارات مصوب قانون بودجه ۹۶ هر دستگاه تامین و به دستگاههای اجرایی ذی ربط اختصاص دهد.