فرهنگ مردمی شود به نفع کشوراست/نقش حکومت درفرهنگ باید نامرئی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی صبح امروز در همایش ملی سبک زندگی که با همت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می شود، گفت: با توجه به تحولات سریعی که امروز اتفاق می افتد، اگر جوهره سبک زندگی اسلامی را شناخته و به سوی آن حرکت کنیم، فرهنگ عمومی شاخ و برگ پیدا خواهد کرد.

وی با اشاره به تعاریف مختلف از فرهنگ عمومی افزود: فرهنگ جزء مفاهیم اعتقادی است و انسان برای نیازهای خود، متناسب با شرایط، مفاهیم اعتقادی را جعل می کند.

رئیس مجلس ادامه داد: تاریخ گذشته ایران و نوع رفتارهای اجتماعی ایرانیان در فرهنگ عمومی و رفتار شخصی نشان می دهد که یک ظرفیت در بین ایرانیان وجود دارد و می توان آن را به عنوان جوهره فرهنگ قلمداد کرد.

لاریجانی گفت: در ادبیات دینی ما هم تواضع هست و هم شکوهمندی، کسی که توحید واقعی دارد، شکوهمند است و در برابر هیچ کس سر خم نمی کند، اما در برابر خدا متواضع است که این مسئله در فرهنگ شخصی و عمومی ایرانیان وجود دارد.

رئیس قوه مقننه با اشاره به اینکه ایرانی ها روح تواضع اما شکوهمندی را دوست دارند و در حقیقت دارای روح شکوهمند اما نجیبانه هستند، افزود: مردم ایران دغدغه فلسطین را دارند و اگر در عراق یا عتبات بحران به وجود آید، نسبت به آن احساس وظیفه می کنند اما این ویژگی در بین سایر ملت ها وجود ندارد.

لاریجانی ادامه داد: به همین دلیل است که در مسئله هسته ای، ملت یک فکر مبنایی داشتند، هر چقدر غرب فشار می آورد، ملت ما مصرتر شده و ایستادگی کردند.

لاریجانی گفت: امروز وقتی آمریکائی ها حرف کلفت می زنند، ایرانی ها می گویند باید جلوی آنها ایستاد چون این کلفت گویی مخالف شکوهمندی ملت ایران است.

وی عنوان کرد: باید در امر فرهنگ از مسیر درست آن وارد شویم. ممکن است تبلیغاتی صورت گیرد اما تاثیر نداشته باشد که البته این به خاطر مبارزه کردن با تبلیغات نیست، بلکه برای مسئله فرهنگ، از راه آن وارد نشده ایم.

رئیس مجلس گفت: مردم پذیرفته اند که عزاداری حسینی بخشی از شکوهمندی فرهنگشان است. از این رو بدون تبلیغ در این ایام، در مساجد و هیئت حضور پیدا می کنند.

لاریجانی گفت: باید یک برنامه ریزی پایه محور در رادیو و تلویزیون و دستگاه های فرهنگی داشته باشیم تا مولفه ای که در وجدان جامعه قرار دارد، احساس کند که در حال مدد شدن است.

وی با اشاره به اینکه اگر فیلمی فرهنگ ایران را تحقیر کند، برای ایرانیان کسل کننده است، تصریح کرد: در عرصه سیاسی هم این مسئله در فرهنگ ایرانیان وجود دارد، به طوری که مردم از جنجال سیاسی حمایت نکرده و با آن احساس همدردی نمی کنند اما وقتی احساس کنند یک بحث جدی مطرح است که به عظمت ایران کمک می کند، از آن حمایت می کنند.

وی با اشاره به ضرورت مردمی شدن حوزه فرهنگ خاطرنشان کرد: حوزه فرهنگ هرچقدر مردمی شود، به نفع کشور است. نمی توان فرهنگ را در قالب حکومت تعریف کرد. بلکه باید هدایت های نامرئی و نامحسوس در آن داشت و اصل کار را به مردم سپرد.

رئیس مجلس گفت: امروز یک هوشیاری سیاسی در دنیا به وجود آمده است و این هوشیاری سیاسی برای فرهنگ مفید است. چرا که هر وقت فرهنگ ما عمومی شد، ما ترقی کردیم.

رئیس قوه مقننه عنوان کرد: وزارت ارشاد می تواند به اندازه کل ایران گسترش پیدا کند به شرط آنکه نظارت های نامحسوس داشته باشد؛ در فرهنگ با جدال و امر و نهی نمی توان کار کرد بلکه باید مسائل را به مردم واگذار نمود.

لاریجانی با اشاره به نظارت وزارت فرهنگ و انتشار کتاب عنوان کرد: این همه ناشر محترم و فهیم وجود دارد. اگر به آنها اعتماد شود، کار بهتر خواهد بود تا اینکه چند کارمند مسئولیت ممیزی داشته باشند.

وی یادآور شد: اگر عرصه برای جوانان علاقه مند به کارهای فرهنگی باز شود، مهمترین خدمت به فرهنگ کشور خواهد بود.

رئیس مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه باید در نظام بودجه ای کشور مسئله هزینه ای بودن حوزه فرهنگ سامان پیدا کند، گفت: اگر بتوانیم شرایط اقتصادی بهینه ای پیدا کنیم، حتماً فرهنگ در اولویت قرار خواهد داشت.

لاریجانی گفت: این اشکال نظام بودجه ریزی است که اگر این نظام ساماندهی شود، نیاز نیست ابتدا به خدم و حشم توجه شده و بعد به اصل ماجرا، بلکه اول به اصل ماجرا توجه می شود. سهم فرهنگ باید مثل حقوق و مزایا و نیز امور حیاتی در کشور در نظر گرفته شود.

رئیس مجلس ادامه داد: در همین روزها که لایحه برنامه توسعه در حال بررسی در مجلس است، پیشنهادی دهید که بودجه فرهنگ به طور صددرصد تخصیص پیدا کند و در شرایط مختلف به آن تعرض نشود.

لاریجانی با اشاره به اینکه بخش فرهنگ، هویت ساز است، خاطرنشان کرد: کمتر ملاقاتی با رهبری داشتم که درباره فرهنگ سفارش نکرده باشند. ایشان نسبت به مقوله فرهنگ حساس هستند. باید به همین میزان در بخش های دیگر نیز حساسیت ها را تسری داد.