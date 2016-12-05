سردبیر «همشهری جوان» تغییر کرد/رضا صیادی حکم می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، این تغییر به تازگی صورت گرفته و سردبیر جدید «همشهری جوان» از چهارشنبه این هفته و با ابلاغ رسمی این حکم از سوی محمد مشاری مدیر گروه مجلات همشهری، فعالیت خود را به عنوان سردبیر جدید این نشریه، آغاز می‌کند.

رضا صیادی سردبیر جدید همشهری جوان دارای سوابق متعدد مطبوعاتی است و پیش از این سردبیری همشهری آیه یکی دیگر از مجلات گروه مجلات همشهری را عهده دار بوده است.

یادآوری می‌شود، «همشهری جوان» اولین محصول مستقل موسسه همشهری است که در دی ماه سال ۱۳۸۳ به روی کیوسک‌های مطبوعاتی آمد. این نشریه یک هفته نامه فرهنگی اجتماعی با جامعه مخاطب عمومی است که مخاطب هدف خود را جوانان ۱۸ تا ۳۰ ساله انتخاب کرده است. علی قنواتی، فریدالدین حداد عادل و سیدجواد رسولی و ایمان جلیلی سردبیران قبلی این نشریه بوده‌اند.