به گزارش خبرگزاری مهر، «گرگم و گله می‌برم» نوشته افسانه شعبان نژاد از مجموعه‌ «بازی، شعر، نمایش» به زودی تبدیل به انیمیشن می‌شود.

امیرهوشنگ معین که قرار است کارگردانی این انیمیشن را بر عهده داشته باشد، درباره آن توضیح داد: این اثر هشت دقیقه‌ای با تکنیک تلفیقی ساخته خواهد شد و قرار است از سبک تئاتر انیمیشن بهره برده و با تلفیق آن با سبک دو بعدی اثری متفاوت را خلق کنیم.

وی در پاسخ به تفاوت‌های این انیمیشن با کتاب اصلی بیان کرد: اشعار شعبان‌نژاد در این انیمیشن تبدیل به دیالوگ و نریشن شده‌اند و از آنجا که پایان کتاب دراماتیک نبود یک شخصیت به این کار تصویری اضافه شد. هم اکنون فیلمنامه‌ «گرگم و گله می‌برم» به تایید پایانی رسیده و در حال طراحی شخصیت و طراحی فضا هستیم.

اداره کل امور سینمایی و تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تهیه کنندگی این اثر را برعهده دارد.