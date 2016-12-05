محور خرمشهر - اهواز ۴ خطه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل راه و شهرسازی خوزستان، منوچهر رحمانی با بیان اینکه امسال این اداره کل با اجرای ۵۷.۵ کیلومتر پروژه راهسازی در محورهای شلمچه و چزابه توانست در تسهیل زیارت اربعین موثر باشد از انجام پروژه‌هایی چون احداث قطعه سوم جاده بستان و چهار خطه کردن محور خرمشهر ـ اهواز خبر داد و اظهار کرد: امسال توانستیم با اجرای پروژه‌های مختلف در تسهیل تردد زائران اربعین موثر باشیم.

وی با بیان اینکه شش پروژه راهسازی را به طول کلی ۴۴.۵ کیلومتربا اعتباری بالغ بر ۷۳۲.۷ میلیارد ریال برای تردد آسان‌تر زائران عتبات عالیات از مرز چزابه عملیاتی کردیم، توضیح داد: احداث واریانت جدید بستان ـ چزابه به طول ۱۴ کیلومتر در مدت شش ماه و اعتبار ۳۰۰ میلیارد ریال به پایان رسیده و اخیرا مناقصه چهارخطه کردن محور سوسنگرد ـ ابتدای روستای بردیه به طول پنج کیلومتر و اعتبار ۱۲۰ میلیارد ریال انجام شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان همچنین عنوان کرد: امسال پارکینگ خودروهای محور بستان ـ چزابه را به مساحت ۱۲.۵ هکتار و اعتبار ۵۰ میلیارد ریال و نیز پارکینگ چزابه را با مساحت ۲۰ هکتار و اعتبار ۴۰ میلیارد ریال احداث کردیم.

رحمانی گفت: در مسیر محور شلمچه نیز عملیات چهارخطه کردن محور خرمشهر ـ اهواز را به طول سه کیلومتر و اعتبار ۳۸ میلیارد ریال در حال اجرا داریم که به پیشرفت ۳۰ درصدی رسیده است. همچنین امسال پارکینگ شلمچه را با مساحت ۲۰ هکتار و اعتبار ۴۰ میلیارد ریال احداث کرده‌ایم.

وی تصریح کرد: امسال با صرف ۷۶.۹۶ میلیارد ریال اعتبار اقدامات مختلفی را برای ایمنی و راهداری مسیرهای منتهی به پایانه مرزی شلمچه انجام دادیم که شامل بهسازی جاده امام صادق(ع) حدفاصل کیلومتر ۱۱ تا ۴۵ به طول ۳۴ کیلومتر، پاکسازی و تسطیح حریم محور اهواز ـ شلمچه به طول ۱۱۲ کیلومتر، احداث پارکینگ در پایانه مرزی شلمچه به مساحت ۵۰ هکتار، نصب یک هزار و ۵۰۰ علامت ایمنی و هشت دستگاه چراغ چشمک‌زن و خط‌کشی محور اهواز ـ حمیدیه ـ سوسنگرد ـ بستان ـ چزابه به طول ۷۰ کیلومتر است.