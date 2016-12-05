۱۵ آذر ۱۳۹۵، ۱۲:۳۹

در نامه هاشمی به تاج؛

اختیار کامل تیم فوتبال امید ایران به فدراسیون واگذار شد

رئیس کمیته ملی المپیک در نامه ای به رئیس فدراسیون فوتبال اختیار تمام و کمال تیم امید را به این فدراسیون واگذار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن نامه کیومرث هاشمی به مهدی تاج به شرح زیر است: 

«برادر ارجمند جناب آقای تاج
رئیس محترم فدراسیون فوتبال
با سلام و احترام
پیرو مذاکرات حضوری، بنا به اهمیت تشکیل تیم امید زیر ۲۳ سال کشور جهت حضور در مراحل کسب سهمیه المپیک ۲۰۲۰ توکیو و حضور قدرتمند در بازیهای آسیایی ۲۰۱۸ اندونزی و ضرورت وحدت رویه ها، مسئولیت تشکیل، برنامه ریزی و سازماندهی این مهم به عهده آن فدراسیون محترم می باشد.

بدیهی است کمیته ملی المپیک همانند سایر فدراسیون ها نقش حمایتی خود را از این تیم بعمل خواهد آورد. 
کیومرث هاشمی
رئیس کمیته ملی المپیک»

لازم به توضیح است به دنبال ارسال نامه فوق فدراسیون فوتبال مهدی تاج – رئیس فدراسیون فوتبال در گفتگو با سایت رسمی فدراسیون فوتبال از اعتماد و نظر کمیته ملی المپیک به فدراسیون فوتبال مراتب تشکر و قدردانی خود را اعلام کرد.

رضا خسروي

