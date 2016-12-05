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۱۵ آذر ۱۳۹۵، ۱۳:۵۵

کتاب پروژه هنر محیطی «کوچرو» منتشر شد

کتاب پروژه هنر محیطی «کوچرو» منتشر شد

کتاب پروژه بین المللی محیطی «کوچرو» از سوی موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «کوچرو» در ۹۶ صفحه رنگی منتشر شده است و در افتتاحیه این پروژه با حضور معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیرکل هنرهای تجسمی و هنرمندان در جزیره قشم رونمایی می شود.

همچنین یک کتابچه راهنما برای معرفی مراسم و آیین های بومی و مناطق ایران در اختیار هنرمندان خارجی این پروژه قرار می گیرد.

هفتمین دوره پروژه بین المللی هنر محیطی «کوچرو» با حضور ۱۱ هنرمند ایرانی و ۹ هنرمند از کشورهای لیتوانی، کره، آلمان، فرانسه، سویس، هلند و اسلواکی به دبیری احمد نادعلیان در روستای سلخ جزیره قشم آغاز به کار می کند.

این هفتمین دوره برگزاری این پروژه است که از کره جنوبی آغاز و در کشورهایی همچون آفریقای جنوبی و هند برگزار شده و در این دوره به ایران رسیده است. این پروژه از روستای سلخ قشم آغاز می شود، دو هفته ادامه دارد و ۲۸ آذرماه در موزه هنرهای معاصر تهران به کار خود پایان می دهد.

آثار هنر محیطی «کوچرو» با هدف معرفی و شناخت فرهنگ بومی در کنار زندگی معاصر و با پیام پایداری محیط و جلوگیری از تخریب تحت تأثیر یک رویکرد زیست محیطی و با دخالت کمتر در محیط برگزار می‌شود که هنرمندان به صورت فی البداهه و با ابزاری که طبیعت در اختیارشان می‌گذارد، دست به خلق اثر هنری می‌زنند.

پروژه بین المللی «کوچرو» با حمایت دفتر هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، موسسه توسعه هنرهای تجسمی و همکاری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، موزه هنرهای معاصر استان اصفهان، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی منطقه آزاد قشم، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان و مرکز هنری پردیس قشم برگزار می‌شود.

کد مطلب 3841499

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