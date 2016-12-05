کتاب پروژه هنر محیطی «کوچرو» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «کوچرو» در ۹۶ صفحه رنگی منتشر شده است و در افتتاحیه این پروژه با حضور معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیرکل هنرهای تجسمی و هنرمندان در جزیره قشم رونمایی می شود.

همچنین یک کتابچه راهنما برای معرفی مراسم و آیین های بومی و مناطق ایران در اختیار هنرمندان خارجی این پروژه قرار می گیرد.

هفتمین دوره پروژه بین المللی هنر محیطی «کوچرو» با حضور ۱۱ هنرمند ایرانی و ۹ هنرمند از کشورهای لیتوانی، کره، آلمان، فرانسه، سویس، هلند و اسلواکی به دبیری احمد نادعلیان در روستای سلخ جزیره قشم آغاز به کار می کند.

این هفتمین دوره برگزاری این پروژه است که از کره جنوبی آغاز و در کشورهایی همچون آفریقای جنوبی و هند برگزار شده و در این دوره به ایران رسیده است. این پروژه از روستای سلخ قشم آغاز می شود، دو هفته ادامه دارد و ۲۸ آذرماه در موزه هنرهای معاصر تهران به کار خود پایان می دهد.

آثار هنر محیطی «کوچرو» با هدف معرفی و شناخت فرهنگ بومی در کنار زندگی معاصر و با پیام پایداری محیط و جلوگیری از تخریب تحت تأثیر یک رویکرد زیست محیطی و با دخالت کمتر در محیط برگزار می‌شود که هنرمندان به صورت فی البداهه و با ابزاری که طبیعت در اختیارشان می‌گذارد، دست به خلق اثر هنری می‌زنند.

پروژه بین المللی «کوچرو» با حمایت دفتر هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، موسسه توسعه هنرهای تجسمی و همکاری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، موزه هنرهای معاصر استان اصفهان، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی منطقه آزاد قشم، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان و مرکز هنری پردیس قشم برگزار می‌شود.