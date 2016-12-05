روایت اردوغان از پشت پرده کارشکنی اقتصادی علیه ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، حتی پس از اینکه اردوغان از مردم ترکیه خواست که ارز های خارجی خود را به لیر و طلا تبدیل کنند و قول داد که به مبارزه اش علیه نرخ بالای بهره ادامه دهد، باز هم ارزش لیر در حال سقوط کردن است و به پایین ترین میزان در طول هفتۀ گذشته رسیده است.

اردوغان در تلاش است تا شفاهاً مانع از کاهش ارزش لیر شود، که ارزشش را بیش از هر ارز بازار نوظهور دیگری در ماه گذشته از دست داده و موجب بی رمقی همه چیز در ترکیه شده است؛ از تمایل مصرف کننده برای خرید گرفته تا رشد اقتصادی.

اردوغان گفته است: کسی در تلاش است تا پس از ناکامی برای تصاحب کشور با تانک، تفنگ و F۱۶، اینبار با خرابکاری اقتصادی این کشور را به زانو در آورد. این چیز جدیدی نیست و ما بار ها این را تجربه کرده ایم. به خصوص در سه سال گذشته آن ها به طور پیوسته تلاش کردند تا از بحران اقتصادی به عنوان برگ برنده استفاده کنند.

اردوغان بدون اینکه از کسی نام ببرد، برخی از تجار و انجمن های تجاری را متهم به حمایت آشکار از سفته‌بازی در بازار کرد و گفت که آن هایی که بیشترین درآمد را در ترکیه دارند، در اقتصاد واقعی نیستند بلکه در بخش مالی هستند و از پول سرمایه گذاری شده توسط سپرده گذاران در بانک ها استفاده می کنند.