حذف دلار از مبادلات اقتصادی ترکیه با ایران، چین و روسیه

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری «وستنیک»، «رجب طیب اردوغان» گفت: به دنبال تجارت با ایران، روسیه و چین با پول های ملی هستیم.

در همین حال رئیس جمهور ترکیه طی سخنرانی در مراسم افتتاحیه یک مرکز خرید در «استانبول» اعلام کرد، به «ودلایمر پوتین» رئیس جمهور روسیه در مورد تجارت دو کشور با پول ملی یکدیگر پیشنهاد داده ام.

وی تصریح کرد، به طرف روسی گفته ام، هر چیزی که از شما خریداری می کنیم را با «روبل» پرداخت کنیم و هر چه که شما از ما خریداری می کنید را با «لیر» پرداخت کنید.

«اردوغان» در ادامه گفت: چنین پیشنهادی را به ایران و چین کرده ام و به تجارت بهتر طرفین کمک خواهد کرد.

رئیس جمهور ترکیه خاطر نشان کرد، دستورالعمل های لازم را به بانک مرکزی داده ایم تا چنین روابط تجاری را مهیا کند.

«رجب طیب اردوغان» در ادامه بار دیگر به کاهش ارزش پول این کشور اشاره کرد و گفت، از مردم می خواهم تا به جای نگه داشتن ارز خارجی در زیر تشک و بالشت خود، آنها را به لیر و طلا تبدیل کنند تا در مقابل آن کسانیکه قصد دارند ما را تضعیف کنند، ایستادگی کنند.