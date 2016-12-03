به گزارش خبرنگار مهر به نقل از «زیروهج»، لیر ترکیه ساعاتی پیش در مقابل دلار آمریکا ۳.۶ درصد ارزش خود را از دست تا بار دیگر رکوردی جدید از خود ثبت کند؛ این در حالی است که لیر در ماه گذشته میلادی ۱۰ درصد ارزش خود را در برابر دلار از دست داده بود.

البته این پایان ماجرا نیست؛ لیر ترک در مقابل یورو نیز ۳.۸ درصد ارزش خود را از دست داد. همچنین بورس اوراق بهادار استانبول نیز سقوط کرد و ارزش سهام شرکت ها با بیش از دو درصد کاهش روبر شد ضمن اینکه نرخ بهره اوراق قرضه دولتی نیز به ۱۱ درصد رسید.

به دنبال روند نا امید کننده اقتصاد ترکیه، اردوغان رئیس جمهور این کشور اعلام کرد که راه برای سرمایه گذاران با نرخ بهره پایین تر باز است و از بانک مرکزی این کشور خواست تا در مورد سیاست گذاری نرخ بهره بانکی از ژاپن و آمریکا الگوبرداری کند این در حالی است که نرخ بهره بانکی ترکیه در حال رفتن به سمت ۱۴ تا ۱۵ درصد است.

همچنین به دنبال کاهش ارزش پول ترکیه، «رجب طیب اردوغان» خواهان تبدیل ذخایر ارزی این کشور به طلا و لیر شد تا اقتصاد این کشور را به حرکت در آورد، ضمن اینکه به لیر کمک کند تا بخشی از ارزش از دست رفته خود در برابر دلار آمریکا را جبران کند.

رئیس جمهور ترکیه گفت: « کسانی که در زیر بالشت های خود ارزهای خارجی نگه می دارند، آنها را به طلا و لیر تبدیل کنند تا به پول این کشور و طلا ارزش بیشتری ببخشند. »

کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که علاوه بر مسائل مرتبط با اقتصاد جهانی که منجر به نوسانات بازارهای این کشور می‌شود، تنش در سیاست داخلی ترکیه و ریسک های ژئوپلیتیک این کشور را نمی‌توان نادیده گرفت.

در حال حاضر اوضاع اقتصادی ترکیه بسیار نابسامان گزارش می‌شود و بدهی بخش خصوصی این کشور به بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار رسیده که به یک معضل جدی برای فعالان اقتصادی این کشور تبدیل شده است.