«شینزو آبه» و «باراک اوباما» در «پرل هاربر» آمریکا دیدار می‌ کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، نخست وزیر ژاپن امروز در اظهاراتی اعلام کرد که قرار است در ماه جاری میلادی ضمن حضور در «پرل هاربر» (Pearl Harbor) با «باراک اوباما» رئیس جمهور کنونی آمریکا دیدار و رایزنی نماید.

«شینزو آبه» نخست وزیر ژاپن امروز در یک کنفرانس خبری با اعلام این موضوع تاریخ دیدار سفر به آمریکا را ۲۶ و ۲۷ دسامبر و مکان آن را یک پایگاه دریایی آمریکا در «پرل هاربر» واقع در هاوایی عنوان کرد.

«آبه» در بخشی دیگری از اظهارات خود هدف از این سفر را ادای احترام به قربانیان حمله غافلگیرانه ۷۵ سال پیشِ ژاپن به نیرو های آمریکا در این پایگاه اعلام کرد.

لازم به ذکر ست، «پرل هاربر» بندری در هاوایی آمریکا است و دلیل معروف شدن آن نقشی است که در وارد شدن آمریکا به جنگ جهانی دوم داشته است.

ارتش ژاپن ۷ دسامبر ۱۹۴۱ به پایگاه دریائی «پرل هاربر» در هاوایی حمله کرد و متعاقب آن واشنگتن به جنگ جهانی دوم وارد شد.

اقدام «شینزو آبه» نخست وزیر ژاپن در بازدید از «پرل هاربر» اقدام متقابلی به بازدید «باراک اوباما» از هیروشیما یعنی شهری است که در اواخر جنگ جهانی دوم با بمباران اتمی آمریکا به ویرانه ای آلوده از مواد رادیواکتیو مبدل گردید.