به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، «کارولین کندی» سفیر آمریکا در ژاپن تهدید به مرگ شد. بنا بر اعلام پلیس توکیو کندی پیامی دریافت کرده که در آن افراد ناشناس وی را به مرگ تهدید کرده اند.

همچنین «آلفرد مگلبی» سرکنسول آمریکا در اوکیناوا پیام مشابهی را دریافت کرده است. در این جزیره حدود ۲۵ هزار نظامی آمریکایی مستقر هستند. گفتنی است دختر «جان اف کندی» رئیس جمهوری اسبق آمریکا که اکنون سفیر این کشور در توکیو است، در ماه فوریه با نظامیان آمریکایی در اوکیناوا دیدار کرد.

گفته می شود نامه های تهدید آمیز علیه دیپلمات های آمریکایی از سوی مخالفان ادامه حضور نظامی آمریکا در ژاپن ارسال شده است.

اوایل اسفند نیز «مارک لیپرت» سفیر آمریکا در کره جنوبی مورد حمله یک فرد مسلح به چاقو قرار گرفت. عامل این حمله مرد ۵۵ ساله کره ای بود که خود را از فعالان جنبش اتحاد مجدد دو کره معرفی و مخالفتش را با رزمایش مشترک آمریکا و کره جنوبی در شبه جزیره کره اعلام کرد.