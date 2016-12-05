ترامپ اسناد مرتبط با برجام را منتشر می‌ کند

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه آمریکاییِ «دِیلی بیست» در نوشته ای مدعی شده است که دولت «دونالد ترامپ» رئیس جمهور منتخب آمریکا پس از روی کار آمدن در ژانویه سال آتی میلادی، در صدد انتشار اسناد فوق محرمانه مرتبط با توافق هسته ای ایران است.

این رسانه مطلب مذکور را با عنوان «تیم ترامپ می‌ خواهد شما آن دسته از اسناد هسته‌ ای ایران را ببینید که اوباما مانع از انتشار آن شده بود» منتشر کرده است.

در این گزارش آمده است: اسناد غیر سرّی که اوباما از آن ها با استفاده از تجهیزات فوق ایمن نگه داری می کرد، در ژانویه آتی (روی کار آمدن ترامپ) به بیرون درز خواهد کرد.

گزارش فوق می افزاید: این اسناد خصوصی درباره توافقات مخفیِ مرتبط با توافق هسته ای با ایران (برجام) بوده و به احتمال زیاد به عنوان یکی از اقدامات اولیه «دونالد ترامپ» پس از روی کار آمدن محسوب می شود.

به گزارش رسانه آمریکائی فوق، یکی از افرادی که در این بحث ها حضور داشت، اعلام کرده است: مقامات ارشدی که بخشی از دولت آینده ترامپ هستند، کماکان درباره اطلاعات دیده نشده ای پیرامون توافق هسته‌ ای ایران که آنها پس از ژانویه (روی کار آمدن دولت ترامپ) قادر به علنی کردن آنها خواهند بود، در حال بحث و گفتگو هستند.

«دِیلی بیست» مدعی است: انتشار اسناد توافق هسته‌ ای ایران مورد تحسین قانونگذاران تندروی مخالف با توافق هسته ای قرار خواهد گرفت و نیز توسط منتخبینِ کابینه رئیس جمهور آینده از قبیل «مایکل فلین» و «مایک پمپئو» که مدت ها است خواستار شفاف سازی اطلاعات داخلیِ آمریکا درباره ایران بوده اند؛ مورد حمایت قرار خواهد گرفت.

مطلب مذکور تأکید می کند: دولت ترامپ می تواند ۳ مجموعه اسناد مربوط به ایران که به این شکل ذخیره شده را به زودی منتشر کند؛ چرا که آنها محرمانه نیستند و به فرایند سخت و طولانی مدتِ خارج شدن از اسناد محرمانه نیازی ندارد.

این رسانه ۳ مجموعه اسناد فوق را به شرح زیر توصیف می کند:

* گروه اول ۱۷ سند فاقد طبقه بندیِ مربوط به توافق هسته‌ ای ایران است که شامل نحوه گسترش و پیشرفتِ تحقیق و توسعه هسته‌ ای ایران در گذر زمان هستند. این اسناد همچنین مشمولِ نامه‌ هایی می شوند که میان وزرای خارجه مختلف و «جان کری» وزیر خارجه آمریکا رد و بدل شده است.

* گروه دوم اسنادی را دربَر می گیرد که توسط «برت مک گورک» (Brett McGurk) عضو ارشد وزارت خارجه آمریکا امضاء شده است و در آن مفاد تبادل ۴ زندانی آمریکائی در برابر انتقال ۱.۷ میلیارد دلار پول نقد به ایران میان واشنگتن و تهران را نشان می دهد؛ توافقی که شخص ترامپ بارها آن را در جریان کارزار انتخاباتیِ خود محکوم کرده بود.

* سومین گروه از اسناد به معافیت های محرمانه ای مرتبط است که در توافق هسته‌ ای به ایران اجازه داده شده است. این استثنائات توسط کمیسیون مشترک توافق که وظیفه نظارت بر حُسنِ اجرای توافق هسته ای را دارد، ایجاد گردید.

رسانه آمریکاییِ «دِیلی بیست» در ادامه اظهارات یک دستیار ارشد جمهوریخواه کنگره در این باره را اینگونه منتشر کرد: امیدوارم وقتی رئیس‌ جمهور ترامپ روی کار آمد، دولت اوباما را در تاریخ کاملاً شفاف کند؛ چرا که آنها شفاف نبودند.