نتانیاهو پیشنهاد اضافه شدن بندهای موشکی به برجام را مطرح می‌ کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم اشغالگر قدس درصدد است موضوع توافق هسته ای جامع میان کشورهای ۱+۵ با ایران موسوم به «برجام» را با «دونالد ترامپ» رئیس جمهور منتخب آمریکا مطرح کند.

بلومبرگ به نقل از منابع آگاه در این باره اعلام کرد که انتظار می‌رود نخست‌ وزیر رژیم صهیونیستی خواستار بازنگری در توافق هسته‌ای شود به نحوی که خارج از حوزه برجام، در موضوعاتی از قبیل گسترش برنامه موشکی یا حمایت از گروه‌ هایی که «تروریستی» خوانده می شوند برخوردهای سخت تری با ایران صورت بگیرد.

به گزارش این رسانه، نتانیاهو گفته است که از وی دعوت شده تا در «اولین فرصت» به آمریکا سفر کند.

لازم به ذکر است، «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی روزهای گذشته در نشست «سابان» در «واشنگتن دی سی» در همین باره مدعی شده بود: ایران پس از توافق هسته ای مواضع متخاصمانه تری را اتخاذ کرده است. وقتی می گویم متعهدیم تا مانع از دست یابی ایران به تسلیحات هسته ای شویم؛ یعنی به دنبال این کار هستیم. اینکه چگونه با توافق هسته ای باید برخورد کنیم، موضوعی است که آن را با ترامپ مورد بحث و بررسی قرار خواهم داد. می دانم که ایران به توافق هسته ای پایبند خواهد بود؛ چرا که این امر به تهران این امکان را می دهد تا به برنامه هسته‌ ای صنعتی راه یابد.

نخست وزیر رژیم کودک کُش صهیونیست گفته بود: ایران به ساخت موشک‌ های بالستیک اهتمام ورزیده است؛ موشک هائی که بالاخره به آمریکا نیز می رسند.

گفتنی است، «ترامپ» نیز در جریان کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا از برجام به عنوان «بدترین توافق مورد مذاکره‌» نام برده بود.