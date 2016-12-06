برگزیدگان مسابقات رباتیک و هوش مصنوعی معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم معرفی و تجلیل از تیم های برگزیده ششمین جشنواره بین المللی رباتیک و هوش مصنوعی شب گذشته با حضور رئیس دانشگاه امیرکبیر و رئیس سازمان دانشجویی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد.

این مسابقات با رقابت ۸۶ تیم ایرانی و خارجی از روز شنبه، ۱۳ آذرماه در بخش های المپیک ربات های انسان نما (دو بخش دانشجویی و دانش آموزی)، مین یاب، پرنده، کار، مسیریاب پیشرفته (ویژه دانشجویان غیرایرانی)، مسیریاب دانش آموزی (دانش آموزان ایرانی و غیرایرانی) به میزبانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر گشایش یافت.

براساس رای هیات داوران، در لیگ دانشجویی «ترابری پیشرفته» تیم مستقل Ultra Bot، تیم دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین پیشوا و تیم Arnema Transporter از دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر موفق به کسب رتبه های اول تا سوم شدند.

رتبه های اول تا سوم لیگ ترابری الف (دانش آموزی بین الملل) نیز به ترتیب به تیم های «توربو» از مدرسه سفیران مهر آسمان (تهران)، «آریانا ربات» از مدرسه معرفت ورامین و تیم »Arnema-Junior« از مدرسه معرفت ورامین اختصاص یافت.

هیات داوران، در لیگ ترابری ب (دانش آموزی) تیم های «کاوش» از دبیرستان دانش تهران، «IR Force» از دبیرستان سلام ایران زمین و تیم رشد از بنیاد رشد را به عنوان رتبه های اول تا سوم معرفی کرد.

لیگ مین یاب دستی این دوره از مسابقات، رتبه اول و دوم نداشت و تیم Red۲ از دانشگاه فنی شماره یک تبریز موفق به کسب رتبه سوم شد.

با رای هیات داوران، تیم خیام از دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور، رتبه اول لیگ مین یاب سایز کوچک شد ولی رتبه های دوم و سوم در این لیگ معرفی نشدند.

در رقابت فنی لیگ مین یاب سایز کوچک، عنوان بهترین عملکرد ربات هوشمند به تیم RRL از دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام شهر ری تعلق گرفت و این بخش نیز رتبه دوم و سوم نداشت.

در لیگ ربات های کار، هیچ تیمی مقام اول را به دست نیاورد و رتبه های دوم و سوم به ترتیب به تیم های ACE از دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان و MEC از مدرسه فرزانگان کرمان-دانشگاه شریعتی تهران رسید.

هیات داوران ششمین جشنواره بین المللی رباتیک و هوش مصنوعی در لیگ ربات های پرنده، تیم های خیام از دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور، DIAG از دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر و Persis از دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر را به عنوان رتبه های اول تا سوم انتخاب و معرفی کرد.

برترین های المپیک رباتهای انسان نما

برگزاری اولین المپیک رباتهای انسان نما در دو بخش دانشجویی و دانش آموزی یکی از بخش های جذاب و جدید مسابقات رباتیک و هوش مصنوعی امسال بود.

رقابتهای این المپیک رباتیک در دو بخش دانشجویی و دانش آموزی با حضور ۱۳ تیم در رشته های فوتبال، بسکتبال، کاراته، دو میدانی، وزنه برداری، ژیمناستیک، تیراندازی و راگبی برگزار و برترین ها معرفی شدند.

براساس امتیازات تیم های حاضر در مسابقات، در بخش دانشجویی المپیک ربات های انسان نما، تیم AUTMan NAO از دانشگاه صنعتی امیرکبیر با کسب سه مدال طلا در رشته های راگبی، وزنه برداری و پرتاب وزنه، دو مدال نقره در رشته های تیراندازی و دو امدادی و دو مدال برنز در رشته های کاراته و دو سرعت در جایگاه نخست نشست.

تیم AUTMan KID از دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز با دریافت سه مدال طلا در رشته های کاراته، ژیمناستیک و تیر اندازی و دو مدال نقره در رشته های دو امدادی و دو سرعت به رتبه دوم این لیگ دست یافت.

رتبه سوم این لیگ رقابتی به تیم RoboMech به خاطر کسب مدال طلای رشته دو سرعت، سه مدال نقره در رشته های راگبی، دو امدادی و وزنه برداری و دو مدال برنز در رشته های کاراته و پرتاب وزنه رسید.

تیم Pishro با دریافت دو مدال نقره در رشته های پرتاب وزنه و دو امدادی و دو مدال برنز در رشته های تیراندازی و وزنه برداری به جایگاه چهارم و تیم BigBot با دریافت مدال نقره کاراته و مدال برنز راگبی به جایگاه پنجم این لیگ دست پیدا کردند.

تیم های دانش آموزی نیز در المپیک ربات های انسان نما این مسابقات حضوری فعال داشتند. در این بخش، تیم کاوشگر با کسب سه مدال طلا در رشته های کاراته، دو سرعت و راگبی و مدال نقره ژیمناستیک در جایگاه اول قرار گرفت.

رتبه دوم این لیگ به تیم پاسارگاد بخاطر کسب مدال طلای ژیمناستیک، مدال نقره راگبی و مدال برنز دو سرعت اختصاص یافت.

تیم نوین ۱ از دبیرستان مهرنامی نوین با دریافت مدال نقره رشته دو سرعت و سه مدال برنز کاراته، ژیمناستیک و راگبی در جایگاه سوم و تیم نوین ۲ از دبیرستان مهرنامی نوین با کسب مدال نقره کاراته در جایگاه چهارم المپیک رباتهای انسان نمای بخش دانش آموزی قرار گرفتند.

هیات داوران مسابقات، تیم Taipe Sniper از کشور تایوان را به خاطر خلاقیت در عملکرد به عنوان تیم برتر در رقابت فنی لیگ المپیک ربات های انسان نما معرفی کرد.

مسابقات بین المللی رباتیک و هوش مصنوعی به همت دانشگاه صنعتی امیرکبیر و همکاری فدراسیون جهانی رباتیک فیرا (FIRA) برگزار شد.