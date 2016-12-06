نفاق و دورویی مهمترین آسیب اجتماعی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت ‌الله عبدالکریم عابدینی در دومین اجلاس استانی نماز با موضوع نقش نماز در کاهش آسیب‌های اجتماعی که ظهر سه شنبه در سالن تبلیغات اسلامی قزوین برگزار شد اظهارداشت: خداوند در سوره بقره انسان‌ها را به سه گروه مؤمنین، کفار و منافقان تقسیم کرده و از صدر اسلام و پیش از اسلام و زمان انبیاء گذشته مهم‌ترین و رایج‌ترین آسیب اجتماعی، نفاق و دورویی بوده است.

وی تصریح کرد: در آیاتی که از آن به موضوع نفاق پرداخته شده تمرکز قرآن بر روی آسیب‌های نفاق و آن‌هایی که می‌گویند ایمان آورده‌ایم اما در عمل به دستورات دین پایبند نیستند، معطوف شده است.

امام ‌جمعه قزوین یادآورشد: منافقان کسانی هستند که در مقابل خدا نیرنگ و حیله به کار می‌برند و هم در تعامل با بندگان خدا از نیرنگ و حیله استفاده می‌کنند.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین اضافه کرد:منافقان کسانی هستند که فساد رااصلاح می‌نامند و مؤمنان را به چشم حقارت می‌نگرند و آن‌ها را به استهزا می‌گیرند.

وی یادآورشد: منافقان با دشمنان دین و دشمنان مسلمانان سرو سری دارند و قرآن می‌فرماید از آن‌ها سؤال کنید که آیا عزت را نزد دشمنان خدا جستجو می‌کنند در حالی که همه عزت‌ها نزد خداوند است.

امام‌جمعه قزوین خاطرنشان کرد: انسان به وسیله پیغمبر (ص)، قرآن کریم، ولایت و ائمه اطهار (ع) و نماز که خلاصه و عصاره همه آن‌هاست می‌تواند صاحب عزت شود.

وی بیان کرد: منافقان در برابر خدا خدعه می‌کنند و خداوند پاسخ خدعه آن‌ها را می‌دهد و روشن‌ترین نشانه نفاق این است که وقتی منافقان به نماز می‌ایستند، حال، رمق و نشاط معنوی در آن‌ها وجود ندارد و نمازشان با کسالت همراه است و به میزان اندکی از خدا یاد می‌کنند.

آیت‌الله عابدینی با اشاره به ایاتی از سوره نساء اظهارداشت: منافقان همان‌هایی هستند که در مقابل دشمن تسلیم هستند، سرو سر با دشمن دارند، اسرار نظام را به دشمن می‌سپارند و به آنها چراغ سبز نشان می‌دهند تا دشمن را نسبت به منافع ما امیدوار کنند و در صف‌بندی در ولایت خدا نمی‌گنجند.

وی خاطرنشان کرد: منافقان در بافت اجتماعی هم دارای شاکله منسجمی نیستند لذا قرآن در سوره توبه فرموده رابطه ولایی بین منافقان وجود ندارد.

امام‌جمعه قزوین یادآورشد: حجت الاسلام قرائتی بازوی توانمند رهبری در اقامه نماز، زکات و قرآن هستند و از خدمات ایشان در این حوزه‌ها تقدیر می کنیم.

در این اجلاس از فعالان عرصه نماز استان تجلیل شد.



