زمان نشاندن سینما بر صندلی اتهام گذشته است/ شناسایی قاچاقچیان

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز سه‌شنبه ۱۶ آذر ماه نشست خبری چهارمین جشنواره بین المللی فیلم «یاس» با حضور مصطفی ابطحی دبیر این جشنواره و سیمون سیمونیان مسئول دبیرخانه جشنواره «یاس» در محل موسسه رسانه های تصویری برگزار شد.

در ابتدای این نشست مصطفی ابطحی با اشاره به اینکه سینمای ایران در سال های اخیر با تولیدات قابل توجه خود پیشرفت بالایی داشته است، گفت: سینمای ایران زبان گویای فرهنگ ملی، دینی و بومی ما است و سینماگران، سفیران این فرهنگ هستند و می توانند پیش از هر گروه دیگری این فرهنگ را به دنیا عرضه کنند.

وی با بیان اینکه ما موظف هستیم برای پاسداشت فرهنگی خود تلاش کنیم، تاکید کرد: جادوی سینمای در دستان سینماگران است و در کنار سینما، سینمای خانگی جایگاه قابل توجهی دارد و نباید فراموش کرد که نمایش خانگی مکمل سینما است.

دبیر جشنواره فیلم «یاس» افزود: نمایش خانگی در ایران تبدیل به یکی از بزرگترین رسانه ها شده است هر چند ۱۰ سال از عمر این رسانه می گذرد اما امروز به جایگاهی رسیده است که آمادگی مقابله با رقیبان خود را دارد. امروزه در کشورهای پیشرفته صنایع فرهنگی سهم ممتازی دارد هر چه سهم صنعت و اقتصاد فرهنگی بیشتر باشد کشور به همان اندازه توسعه پیدا می کند و نمایش خانگی در این میان برای رشد و بقای خود چاره ای جز اتصال به تکنولوژی و به روز کردن خود برای تولید بیشتر ندارد.

مدیرعامل موسسه رسانه های تصویری تاکید کرد: استقلال نمایش خانگی یکی از مهمترین مسئولیت های این موسسه به شمار می رود و این استقلال به تولیدات فرهنگی و هنری بستگی دارد تا بتواند مخاطبان بیشتری را برای خود به همراه داشته باشد.

استقلال نمایش خانگی یکی از مهمترین مسئولیت های این موسسه به شمار می رود و این استقلال به تولیدات فرهنگی و هنری بستگی دارد تا بتواند مخاطبان بیشتری را برای خود به همراه داشته باشد دبیر جشنواره فیلم «یاس» بیان کرد: افتخار می کنیم که در این دوره کارگردانان برجسته و بازیگران شناخته شده سینما در عرصه شبکه نمایش خانگی حضور دارند و ما امیدواریم اقتصاد سینما با وجود نمایش خانگی تحول جدی داشته باشد. در این میان علاوه بر حضور بزرگان سینما، در عرصه شبکه نمایش خانگی بستر لازم برای حضور و فعالیت جوانان نیز فراهم شده است به گونه ای که در جشنواره امسال شاهد تولیدات سینمایی خواهیم بود که گوی سبقت را از بسیاری از آثار ربوده اند.

ابطحی گفت: برای تقویت نمایش خانگی تلاش های بسیاری صورت گرفته است و برگزاری جشنواره فیلم «یاس» نشانه اهمیت و جایگاه سینمای خانگی است.

مدیرعامل موسسه رسانه های تصویری با اشاره به اهداف جشنواره فیلم «یاس» توضیح داد: ارزیابی دقیق تولیدات سینماگران طی یک سال گذشته، شناسایی استعداد سینماگران جوان، ایجاد ظرفیت برای حضور کسانی که می خواهند وارد شبکه نمایش خانگی شوند و ایجاد بستر برای گفتگو میان فیلمسازان و فعالان این عرصه از جمله اهداف برگزاری جشنواره فیلم «یاس» است و امیدوارم این جشنواره فرصت مناسبی را برای گفتگوهای متعدد بین فعالان در این عرصه بوجود آورد.

در تلاش تولید اولین سریال برای شبکه VOD هستیم

دبیر جشنواره فیلم «یاس» توضیح داد: در نیمه اول سال جاری اتفاقات خوبی در موسسه رسانه های تصویری رخ داده است که در این دوره از جشنواره شاهد مرور آنها خواهیم بود. از جمله این دستاوردها می توان به شبکه VOD اشاره کرد. ما در جشنواره فیلم «یاس» کارگاه های مختلفی را برای معرفی این شبکه برگزار می کنیم. بی شک با ایجاد این شبکه میلیون ها ایرانی در داخل و خارج از کشور می توانند از گنجینه عظیم سینمای ایران استفاده کنند. همچنین در تلاش هستیم تا استارت تولید اولین سریال برای شبکه VOD را بزنیم.

وی تاکید کرد: طراحی و تولید پروژه سینمای سیار از دیگر فعالیت های این موسسه به شمار می رود. در ایران یک هزار و ۷۰ شهر وجود دارد که بیش از یک هزار شهر فاقد سینما هستند و مردم در این شهرها آداب سینما رفتن را نمی دانند و بسیاری از آثار سینمایی را در سالن سینما ندیده اند. در این میان سینماسیار راه میانبری است تا بتوان مردم این شهرها را با سینما آشنا کرد. بر همین اساس ۱۰۰ دستگاه برای طرح سینماسیار آماده شده است که در طول برگزاری جشنواره فیلم «یاس» ۱۰ دستگاه در استان مازندران راه اندازی می شود و باقی دستگاهها بعد از جشنواره به شهرهای مختلف ارسال و راه اندازی می شود. در چنین شرایطی با افزایش مخاطبان سینما درآمد سینماگران نیز افزایش پیدا می کند و با افزایش تولیدات سینمایی، اشتغال زایی نیز افزایش پیدا می کند.

ابطحی با اشاره به چهارمین جشنواره فیلم «یاس» ۱۰۸ فیلم برای حضور در ۵ بخش جشنواره به دبیرخانه ارسال شد که از این میان ۲۰ اثر برای حضور در بخش های مختلف انتخاب شده است. همچنین مراسم تقدیر و نکوداشت هنرمندانی چون علی نصیریان، ثریا قاسمی، داریوش اسدزاده و داریوش باباییان برگزار می شود. در کنار آن از خانواده دو شهید مدافع حرم استان مازندران نیز تقدیر می شود.

مدیرعامل موسسه رسانه های تصویری در پاسخ به خبرنگار مهر درباره اینکه این جشنواره در چند سالن سینما در ماندران برگزار می شود و چه شرایط تبلیغاتی را برای آن در این استان مدنظر قرار خواهند داد، توضیح داد: چهار سینما در شهرهای بابل، رامسر و تنکابن آماده شده است تا فیلم ها را نمایش دهند. در شهر رامسر روزانه ۶ اکران و در شهرهای دیگر روزانه ۵ اکران خواهیم داشت که البته امیدوارم به سانس های فوق العاده نیز کشیده شود. در ۱۰ شهر از استان مازندران که سالن سینمایی ندارند با استفاده از دستگاه‌های سینماسیار در مراکز مختلفی مانند ارشاد، آموزش و پرورش و شهرداری نصب می شود. همچنین تبلیغات لازم برای این جشنواره از اواخر این هفته با نصب پوسترهای جشنواره در سطح شهر و اتوبوس ها و مینی بوس ها آغاز می شود. علاوه بر آن از طریق فضای مجازی نیز اطلاع رسانی لازم صورت می گیرد.

زمان آن که سینما را بر صندلی اتهام بنشانیم گذشته است و همه کسانی که معتقد بودند سینما باید تعطیل شود امروز با توجه به تولیدات و استقبال های خوبی که از فیلم ها می شود نمی دانند چگونه این پیش بینی ها و نظرهای خود را جبران کنند دبیر جشنواره فیلم «یاس» در پاسخ به خبرنگار مهر درباره قاچاق فیلم هایی مانند «ابد و یک روز» و «فروشنده» توضیح داد: علیرغم تلاش های ما برای جلوگیری از قاچاق این فیلم ها اما متوجه شدیم که این دو فیلم سینمایی در شهرهای بروجرد و اصفهان به صورت قاچاق در اختیار مردم قرار گرفته است که با همکاری نیروی انتظامی اسامی افراد خاطی به دست آمده است. همچنین در فضای مجازی نیز تلاش می کنیم تا افراد خاطی را از طریق FCP ها شناسایی و دستگیر کنیم. البته در حوزه فضای مجازی به همکاری دستگاه های مختلف نیازمندیم. امیدوارم در دوره جدید مدیریت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که وی هم علاقمند به مدیریت فضای مجازی است شرایط مناسبی برای حل این مشکلات فراهم شود.

ابطحی در پاسخ به یکی از خبرنگاران که چرا جشنواره فیلم «یاس» را به دلیل آن که هیچ تاثیری ندارد تعطیل نمی کنید، گفت: زمان آن که سینما را بر صندلی اتهام بنشانیم گذشته است و همه کسانی که معتقد بودند سینما باید تعطیل شود امروز با توجه به تولیدات و استقبال های خوبی که از فیلم ها می شود نمی دانند چگونه این پیش بینی ها و نظرهای خود را جبران کنند. به هر حال هر کسی آزاد است برای خود قضاوت کند. شما هم اجازه دهید چهارمین جشنواره فیلم «یاس» برگزار شود و بعد از آن درباره این جشنواره قضاوت لازم را انجام دهیم.

دبیر جشنواره فیلم «یاس» در پایان و در پاسخ به این پرسش که چرا در این جشنواره از جوانان تقدیر نمی شود، تاکید کرد: ما از جوانان تجلیل نمی کنیم اما تشویق می کنیم. در همه جای دنیا تجلیل برای کسانی است که عمری را در عرصه حرفه خود فعالت کرده اند.